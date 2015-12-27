U16’da İlk Hafta Maçları Oynandı
Malatya Amatör Küme U-16 Futbol Ligi’nde ilk hafta maçları oynandı.
U-16 Ligi’nde ilk haftanın sonuçları şöyle:
Pütürge Gençlik Spor-Kale Gençler Birliği: 1-2, Demirspor-Malatya Fenerspor: 1-6, Malatya Galataspor-Sanayispor: 0-10, Orduzuspor-Adafı Kartalspor: 3-0 (hükmen).
Sancaktarspor ligin ilk haftasını bay geçti.
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