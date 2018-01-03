U16’da Finaller 14 ve 18 Ocak’ta Oynanacak
Malatya amatör futbolda U16 Ligi’nde şampiyon final maçları sonunda belli olacak.
U16 Ligi, 10.hafta karşılaşmalarının ardından tamamlandı. A Grubu’nda Sanayispor, B Grubu’nda ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor zirvede yer aldı.
Sanayispor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor, şampiyonluk için 14 ve 18 Ocak tarihlerinde iki final karşılaşması oynayacak. Şampiyon olacak takım, U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Malatya’yı temsil etme hakkını da kazanmış olacak.
U16 Ligi’nde 10. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Akçadağspor-Kaldırımgücü: 1-3
Kale Gençlerbirliği-Adafı Kartalspor: 3-0 (hükmen)
İnönü Üniversitesispor-Sanayispor: 1-13
B Grubu
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Malatya Fenerspor: 9-0
Konak Belediyespor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 1-1.
Yeni Malatya Gazetesi