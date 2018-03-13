U17’de 4’üncü Hafta Maçları Oynandı
U17 Futbol Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları oynandı. 7 karşılaşmada 33 golün atıldığı haftada şu sonuçlar alındı:
A Grubu
Sanayispor-Karakavakspor: 7-0
Pütürge Gençlik-Akçadağspor: 3-1
Malatya Fenerspor-Kale Gençlerbirliği: 0-4
Malatya Galataspor-Battalgazi Belediyespor: 0-4
B Grubu
Telekomspor-Konak Belediyespor: 7-0
Adafı Kartalspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-0
Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 0-5.
Yeni Malatya Gazetesi
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