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Malatya Haber -

U17’de 4’üncü Hafta Maçları Oynandı

U17’de 4’üncü Hafta Maçları Oynandı
  • 13.03.2018
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 U17 Futbol Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları oynandı. 7 karşılaşmada 33 golün atıldığı haftada şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Sanayispor-Karakavakspor: 7-0

Pütürge Gençlik-Akçadağspor: 3-1

Malatya Fenerspor-Kale Gençlerbirliği: 0-4

Malatya Galataspor-Battalgazi Belediyespor: 0-4

B Grubu

Telekomspor-Konak Belediyespor: 7-0

Adafı Kartalspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-0

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 0-5.

Yeni Malatya Gazetesi

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