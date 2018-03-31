U21’de E.Yeni Malatya’nın Hayal Kırıklığı
U-21 Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.
STAD: Orduzu Pınarbaşı
HAKEMLER: Mustafa Teker, Erkan Akbak, Onur Sekman, 4. Mehmet Şeref Perihan
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamet Dumlu, Muenfuh Seth, Eyüp Uçar ( Dk 82 Muhammed Bilal Barman) Gökhan Akkan, Burak Kavlak, Musa Buğrahan Kavaklı, Ali Faruk Mohamed, Fatih Gürden, Rıfat Can Aslan, (Dk 46 Ertuğrul Karakayış ) Özgür Taylan Ökke, (Dk 86 İkbal İpek ) Hüseyin Ekici,
YEDEKLER: Cihat Herdili, Kürşat Akçadağ, İkbal İpek, Muhammed Bilal Barman, Emre Akçebe, Ertuğrul Karakayış, Mucahit Akkkoç,
TEKNİK DİREKTÖR: Murat Uçkun
GENÇLERBİRLİĞİ: Furkan Turan, Hüseyin Eren Bektaş, Doruk Ekin Fırat, Metehan Mert, Ali Eren Karadağ, Muhammed Ali Karadağ, Ali Eren Daşdemir, Berkay Tanır (Dk 53 Emre Gündoğdu ) Ozan Can Dursun, Furkan Temir (Dk 90+3 Kadir Enes Kıra ) İhsan Küçük (Dk 72 Abdurrahman İlkyaz )
YEDEKLER: Ersin Gücügöz, Emre Gündoğdu, Emre Çoban, Ömürcan Artan, Abdurrahman İlkyaz, Kadir Enes Kıra
TEKNİK DİREKTÖR: Veyis Kanber
GOLLER: DK. 53 Özgür Taylan Ökke ( Evkur Yeni Malatyaspor ) ( DK 73 Abdurrahman İlkyaz, 90+2 Muhammed Ali Barutcu ( Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Rıfat Can Aslan ( Evkur Yeni Malatyaspor)
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi