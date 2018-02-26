U21’de EYMS 2 Sıra Yükseldi

U-21 Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor’u İsmail Baran ve Özgür Taylan Ökke’nin golleriyle 2-0 mağlup ederek, haftayı 7’nci sırada tamamladı.

Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, ligin 23.haftasında Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmayı 82.dakikada İsmail Baran Karakoç, 86.dakikada da Özgür Taylan Ökke’nin kaydettiği gollerle 2-0 yenerek, 34 olan puanını 37’ye çıkarttı. Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı bu galibiyet sondası 9’uncu sıradan 7’nci sıraya yükseldi.

Evkur Yeni Malatyaspor U17 ve U19 Elit Ligleri’nde haftayı 3 puanla tamamladı.

ELİT U14 LİGİ’NDE EYMS İKİNCİ SIRADA

Evkur Yeni Malatyaspor, U14 Elit Ligi’nde 20.haftada sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar Doğan Buğday ve Mushap Polat’ın kaydettiği gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 4’te mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 4.Grup’ta ikinci sıradaki yerini korudu.

ELİT U15 LİGİ’NDE KAYIP HAFTASI

Evkur Yeni Malatyaspor, U15 Elit Ligi’nin 20.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmayı, 61.dakikada Furkan Kalkan’ın kaydettiği golle 1-0 kaybetti.

Evkur Yeni Malatyaspor, U15 Elit Ligi’nde 4.Grup’ta oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7’de mağlubiyet alarak 21 puan topladı ve 6’ncı sırada yer aldı.

ELİT U16 LİGİ’NDE İŞLER İYİ GİTMİYOR

Evkur Yeni Malatyaspor, U16 Elit Ligi’nin 20.haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar, 11.dakikada Doğukan Karafazlıoğlu ve 79.dakikada Sefa Demirci’nin gollerine engel olamayınca sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Sarı kırmızılılar, 4.Grup’ta oynadığı 18 karşılaşmada sadece 2 kez galip gelirken, 3 beraberlik, 13’te mağlubiyet aldı ve 9 puan topladı.

Yeni Malatya Gazetesi