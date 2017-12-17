U21’de EYMS Net Skorla Geçti
U21 Süper Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Evkur Yeni Malatyaspor’a galibiyeti getiren golleri Furkan Yiğit kaydetti.
Evkur Yeni Malatyaspor, U21 Süper Ligi’nin 16.haftasında Malatya İnönü Stadı’nda Galatasaray’ı konuk etti. Evkur Yeni Malatyaspor, baştan sonra iyi oynadığı karşılaşmayı Furkan Yiğit’in attığı gollerle 2-0 kazandı. Yiğit, kaydettiği ikinci gol sonrası basın mensuplarına asker selamı verdi. Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı galibiyetle puanını 25’e yükseltti.
STAT: Malatya İnönü
HAKEMLER: Furkan Bakan, Burak Sami Şad, Enes Selis, 4.HAKEM Bekir Buğra Ciran
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Emirhan Kayalar, Ertuğrul Karakayış, Diyar Uykur, Burak Kavlak, Fatih Gürden, Rıfat Can Aslan (Dk.84 İkbal İpek), Hüseyin Ekici, Furkan Yiğit (Dk. 87 Mücahit Akkoç), Furkan Pekşen, Berkan Durdu (Dk.89 Eyüp Uçar)
YEDEKLER: Cihat Herdili, İkbal İpek, Mücahit Akkoç, Kürşad Akçadağ, Osman Güler, Emre Akcebe, Eyüp Uçar
TEKNİK SORUMLU: Murat Uçkun
GALATASARAY: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökay Güney, Sefa Özdemir, Furkan Korkut, Celil Yüksel (Dk. 77 Tarık Baydemir), Sunday Oluwadeji Alimi, Barış Zeren, Selçuk Öztürk (Dk.77 Mikail Okyar), Ahmet Sivri, Batuhan Tekin (Dk.82 Batuhan Işık)
YEDEKLER: Yakup Mert Çakır, Tarık Baydemir, Batuhan Işık, Mikail Okyar
TEKNİK SORUMLU: Metin Ülgen
GOLLER: Dk. 1 ve Dk. 70 Furkan Yiğit (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Eyüp Uçar (Evkur Yeni Malatyaspor), Celil Yüksel, Sunday Oluwadeji Alimi, Ahmet Sivri (Galatasaray).
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
tebrik ederim furkan yiğit kardeşimi ve başarılarının devamını dilerim.sana, a takımla bir maç dahi oynatmayan,şans vermeyenler utansın
Tebrikler Furkanım
Kaplan aslana penceyi takti.
Aslanim benim