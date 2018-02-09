U21’de EYMS Kasımpaşa’yı Tek Golle Yendi

U21 Süper Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul ekibi Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.

U21 Süper Ligi’nde Evkur YeniMalatyaspor, Kasımpaşa’yı Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde konuk etti. Evkur Yeni Malatyaspor, maçın başında Berkan Durdu’nun aşırtmadan attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca, Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 1-0 üstün ayrıldı. Evkur Yeni Malatyaspor’da Furkan Pekşen’in serbest vuruştan bir topu direkten döndü.

Karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyasporlu yöneticiler Erdal Gündüz, Mehmet Maden, sportif direktör Ali Ravcı, futbolcular Sadık Çiftpınar, Ertaç Özbir, Eren Tozlu, Rahman Buğra Çağıran ve Berk Yıldız’da izledi.

STAT: Orduzu Pınarbaşı Tesisleri

HAKEMLER: Mustafa Teker, Samet Cangir, Enes Yetişir, 4.hakem Mahmut Gazi Yoldaş

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Emirhan Kayalar, Eyyüp Uçar, Burak Kavlak, İsmail Baran Karakoç, Rıfat Can Aslan(Dk.70 İsmail Öztürk), Hüseyin Ekici, Berkan Durdu, Furkan Pekşen (Dk.87 İkbal İpek), Ertuğrul Karakayış (Dk.46 Özgür Taylan Ökke)

YEDEKLER: Cihat Herdili, İkbal İpek, Fatih Gürden, Kürşat Akçadağ, İsmail Öztürk, Emre Akcebe, Özgür Taylan Ökke

TEKNİK SORUMLU: Murat Uçkun

KASIMPAŞA: Murat Can Yıldız, Enes Şen, Emre Aydın, Taha Batuhan Güleryüz, Eser Berk Ulaş, Emirhan Nevzat Aydın, Buğracan Kırmızıtaş, Ali Akkuş, Ali Göçmen, Gürkan Şentürk (Dk.30 Batuhan Kayıkçı(Dk.79 Ozan Demiralay), Murat Berk Çolak (Dk. 56 Şafak Tankut Akdan)

YEDEKLER: Geylani Kaya, Yusuf Tantan, Doğukan Doysal, Batuhan Kayıkçı, Şafak Tankut Akdan, Batuhan Dıraga, Ozan Demiralay

TEKNİK SORUMLU: Erkan Çoker

GOLLER: Dk.2 Berkan Durdu (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Diyar Uykur, Furkan Pekşen (Evkur Yeni Malatyaspor), Emirhan Nevzat Aydın, Buğracan Kırmızıtaş (Kasımpaşa)

Karşılaşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor’un altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun, “Futbolda her zaman iyi oynayıp kazanmıyorsunuz. Bazen iyi oynayıp kazanamadığımız müsabakalar oldu. İyi bir mücadele oldu, neticesinde de kazandık. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.

Karşılaşmayı takip eden Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, U21 takımlarının her geçen gün iyiye gittiğini belirterek, “Altyapı sorumlumuz Mehmet Maden’in dışarından getirdiği iki oyuncu var. Çok iyiler, daha da iyi olacaklar” diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un altyapı sorumlusu Mehmet Maden,takımı iyi bir hale getirmek için teknik sorumlularla birlikte çalıştıklarını belirterek, takımın bir iki sene içerisinde çok iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com