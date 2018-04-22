U21’de EYMS Lider Beşiktaş’ı Mağlup Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Merkezdeki bazı uygun okullara katlı ya da yer altı otoparkı yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Özellikle metro istasyonlarına yakın olan okullarda bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini...