U21’de EYMS Lider Beşiktaş’ı Mağlup Etti
U21 Süper Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda lider Beşiktaş’ı Burak Kavlak’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
İstanbul Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Serhat Tan, Erhan Tuna, Görkem Özdener hakem üçlüsü yönetti. Evkur Yeni Malatyaspor, 45.dakikada kalesinde gördüğü golle soyunma odasına 1-0 geride girdi. Sarı kırmızılılar, Burak Kavlak’ın 63. Dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-1’lik eşitliği sağladı. Golden sonra büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada, Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın 80.dakikasında Burak Kavlak’ın penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 2-1 üstün ayrıldı. Beşiktaş’ın golünü Furkan kaydetti.
Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımının kalecisi Cihat Herdili, karşılaşmanın 86.dakikasında Cihat Veli Kavlak’ın penaltısını kurtardı. Sarı kırmızılılarda Ertuğrul Karakayış kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Evkur Yeni Malatyaspor’un Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “1 puana şampiyonluk turu atacaklardı, biz galip geldik. Güzel bir maç oldu. Takımımız iyi mücadele etti ve sahadan 2-1 üstün ayrıldık. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi