U21’de EYMS M.Başakşehir’den Puan Aldı
U21 Süper Ligi’nin açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mete Aylıoğlu, Gökhan Üçüncü, Tugay Tünaydın hakem üçlüsü yönetti.
Medipol Başakşehir, penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Evkur Yeni Malatyaspor, Rıfatcan’ın karşılaşmanın son dakikalarında attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir deplasmanından aldığı 1 puanla, puanını 40’a yükseltti. Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftalık bölümde 11 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet alırken, 34 gol atıp, kalesinde 34 gol gördü.
Yeni Malatya Gazetesi