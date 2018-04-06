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Malatya Haber -

U21’de EYMS M.Başakşehir’den Puan Aldı

U21’de EYMS M.Başakşehir’den Puan Aldı
  • 06.04.2018
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U21 Süper Ligi’nin açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

  Başakşehir 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mete Aylıoğlu, Gökhan Üçüncü, Tugay Tünaydın hakem üçlüsü yönetti.

  Medipol Başakşehir, penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Evkur Yeni Malatyaspor, Rıfatcan’ın karşılaşmanın son dakikalarında attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

  Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

  Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir deplasmanından aldığı 1 puanla, puanını 40’a yükseltti. Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftalık bölümde 11 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet alırken, 34 gol atıp, kalesinde 34 gol gördü.

Yeni Malatya Gazetesi

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