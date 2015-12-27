Üç Kişi Bıçakla Yaralandı

Malatya’da iki ayrı bıçaklama olayında toplam 3 kişi bıçaklandı.

İlk olay, merkez Yeni Camii önünde meydana geldi. Ailevi sebeplerden dolayı çıkan kavgada M.İ. adlı şahıs, tartıştığı Ş.K.’yı bıçaklayarak yaraladı. Olaydan sonra Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanan M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeşiltepe Oto Galericiler Sitesi yakınlarında meydana gelen olayda ise Kamil Suna (29) ile Yunus Benli (31) adlı şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslar ile Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili olarak toplam 5 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.