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Malatya Haber -

Ücret Tarifesi Görüşülüyor

Ücret Tarifesi Görüşülüyor
  • 28.12.2015
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Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nın üçüncü bileşimini gerçekleştirdi. Toplantıda, Battalgazi Belediyesi 2016 mali yılı ücret tarifesinin görüşülmesine devam edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nın üçüncü bileşimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddesi olarak, Battalgazi Belediyesi 2016 mali yılı ücret tarifesinin görüşülmesine devam edildi. Battalgazi Belediyesi 2016 mali yılı ücret tarifesinin bazı kalemleri görüşülerek kabul edilirken, geri kalan diğer kalemler ise, 4. bileşimde görüşülecek. 

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı 4. bileşimini 19 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek.

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