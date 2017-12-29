Ücretsiz Çam Fidanı Dağıttılar

Yeni yıl kutlamaları nedeniyle kesilen çam ağaçlarına dikkat çekilmesi adına Malatya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından “Yeni yılda ağaç kesme, fidan dik’ kampanyası düzenlendi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte Malatya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından halka ücretsiz olarak bin 500 adet çam, sedir ve mavi servi dağıtımı yapıldı. Burada konuşan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, 31 aralık gecesi ise tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de geleneksel olarak yılbaşı kutlamaları adı altında çeşitli eğlencelerin yapıldığını anımsatarak “Bu kutlamalar esnasında bazı vatandaşlarımız tarafından çam fidanları satın alınarak süslenmekte ve evin bir köşesinde birkaç gün bekletilmektedir. Ancak, son yıllarda bu talebi gören bazı art niyetli insanlar, ormanlardan kaçak olarak kestikleri çam fidanlarını vatandaşlara satmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde her yıl binlerce fidan bilinçsizce heba edilmektedir” dedi.

Küresel ısınma ile mücadelenin en etkili yönteminin ağaçlandırma çalışmaları ve orman alanlarının artırılması olduğunu ifade eden Kalaylı, “Dolayısıyla dikilen her bir fidan bu mücadelede nefer vazifesi görmektedir. Bu durumun bilincinde olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bir yandan erozyonla mücadele ederken bir yandan da her yıl yüz milyonlarca fidanı toprakla buluşturarak ülkemizin orman alanlarını arttırmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bu yıl halkın fidan ihtiyacını karşılamak ve bu konuda bir farkındalık oluşturabilmek adına “Ağaç Kesme Fidan Dik” temalı bir kampanya başlattıklarını belirten Kalaylı, “Kampanya kapsamında tüm illerimizde halkımıza ücretsiz fidan dağıtımı yapılacaktır. Bu doğrultuda Malatya Orman İşletme Müdürlüğümüzce bugün Malatya Park AVM önünde halkımıza bin 500 adet çam, sedir ve mavi servi dağıtımı yapılacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, aldıkları fidanları en kısa zamanda toprakla buluşturmalarıdır. Fidan dağıtım etkinliğine katılımlarından dolayı vatandaşlarımıza, değerli basın mensuplarımıza ve etkinliğimize ev sahipliği yapan Malatya Park yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

iha