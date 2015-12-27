Ücretsiz Fidan Dağıtımı



21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısı ile ücretsiz fidan dağıtımının yapılacağı duyuruldu. Ücret fidan dağıtımı, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü, Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Malatya Park AVM katkılarıyla yapılacak.



Konuyla ilgili olarak MalatyaPark AVM’nin yaptığı açıklamada , “Bir fidan bin nefes kampanyası çerçevesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle 21-25 Mart tarihleri arasında ücretsiz fidan dağıtılacaktır” denildi.

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