UEFA Toplantısına EYMS Adına Çelik Katıldı
Evkur Yeni Malatyaspor’un Futbol Şube Sorumlusu Gökhan Çelik, İstanbul Riva’da UEFA tarafından düzenlenen ‘Sosyal Diyalog’ toplantısına katıldı.
UEFA’nın paydaşlarıyla ilişkilerini daha iyi bir seviyeye getirme amacıyla düzenlediği UEFA Sosyal Diyalog Toplantısı’nın Türkiye ayağı, TFF’nin ev sahipliğinde Riva’da yapıldı.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik’in yanı sıra TFF kurulları ve profesyonelleri katıldı.
Toplantıda Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Birliği (EPFL), Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Süper Lig kulüpleri ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) temsilcileri yer aldı.
Kurumların kendi aralarındaki ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan UEFA Sosyal Diyalog Toplantısı’nda futbolcuların standart sözleşmeleri ve atılan adımlar görüşülürken, bir sonraki birleşime kadar izlenecek yol haritası da gündeme geldi.
Toplantıya, Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’u temsilen futbol şube sorumlusu Gökhan Çelik katıldı.
Yeni Malatya Gazetesi