Malatya Müzisyen Eğitimciler Sanat Derneği (MESD)tarafından hemşehrimiz Türk Halk Müziği sanatçısı Ufuk Erbaş (en üstteki fotoğrafta soldaki) adına düzenlenen ses yarışmasının finali yapıldı.

Sabancı Kültür Merkezinde yapılan ve yoğun ilginin gösterildiği, TV Malatya’dan da naklen yayınlanan Ufuk Erbaş Ses Yarışmasında 10 finalist yarıştı. Yarışmada birinciliği seslendirdiği  Hastahane Önünde İncir Ağacı isimli türkü ile Ayşe Kalkan elde etti.

Sabancı Kültür Merkezinde yapılan Ufuk Erbaş Ses Yarışmasında jüri üyeliğini Sanatçı Ufuk Erbaş ile birlikte İnönü Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Cemal Yurga, Doç.Dr. Murat Bulgan, Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Çekin ile Gazeteci-Yazar Raşit Kısacık yaptı.

Ses yarışması finali 2 bölümde gerçekleştirildi. Birinci bölümde MESD Korosu tarafından Malatya ve Yöre türküleri seslendirilirken, 2. bölümde 10 finalist yarıştı.

Finalistlerin türkülerini seslendirmesinden sonra sahneye çıkan sanatçı Ufuk Erbaşta birbirinden güzel eserlerle hemşehrileriyle hasret giderdi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında 100 puan üzerinden en fazla puan alan 3 yarışmacı belirlendi.

Buna gore sıralama şöyle oluştu:

1. Ayşe Kalkan ( 76 Puan )(Üstten 4. fotoğrafta)

2. Aziz Yılmaz (74 Puan) (Üstten 5. fotoğrafta)

3. Onur Kuşçu (65 Puan ) (Üstten 6. fotoğrafta)

Yarışma sonrasında dereceye girenlere ödül ve plaketleri sanatçı Ufuk Erbaş ve jüri üyeleri tarafından verildi. Birinciye Cumhuriyet Altını, 2.ye Yarım Altın, 3.ye ise çeyrek altın hediye edildi.

UFUK ERBAŞ KİMDİR?

26.09.1947 yılında Mustafa ve Nuriye Hanımın oğulları olarak Malatya’da dünyaya gelmiştir.İlk öğrenimini Çarmuzu ilkokulunda tamamlayan Erbaş 1960 yılında İstanbul Beyoğlu Ortaokuluna başlamış daha sonra Şişli Çağlayan Lisesinden mezun olmuştur.

1970 yılında Tepebaşı Gazinosunda yapılan Altın Ses Yarışması’nda birincilik kazanmıştır.

19.11.1971 de Sebahat Hanımla hayatını birleştirmiş bu birliktelikten Şafak ve Bekir Güneş adlarında iki oğulları olmuştur.Yetmişli yılların ortasında sınavını kazandığı İstanbul Belediye Konservatuarının ( DARUL ELHAN ) THMT icra heyetine katıldı.Bu arada TRT sınavında istisna akdi ile band yapma hakkını elde etti

Ufuk Erbaş seksenli yılların başında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına girdi . Burada uzun yıllar sanatçı ve öğretim görevlisi olarak hizmet vermiş olan Erbaş,44 yıllık sanat hayatı içinde kısa bir sürede olsa ticaretle de uğraşmıştır.15.09.2003 yılında erken yaşta kendi arzusuyla emekli olmuştur.

Sanat hayatı içerisinde 2 adet uzunçalar (LONGPLAY) 15 adet 45lik denilen küçük plak ve iki de kaset dolduran Erbaş ,ayrıca 2 Altın Plak Ödülüne layık görülmüştür.Yurt içi ve yurtdışında bir dizi konserler veren Ufuk Erbaş, araştırma ve derleme yapmak için yurdumuzun tamamını dolaşarak TRT repertuarına kazandırdığı bir çok eser vardır.

Ellinin üzerindeki derlemelerinden bazıları ;

1 Pınara gel ki görem (üç gün arpanı derem)

2 Bugün ben dostumu gördüm

3 Kırklar dağının düzü

4 Gelin oldum garabekir eline

5 Gayalar gayalar

6 Asker Mehmedim

gibi daha bir çok Türkü ve uzun havalar vardır.

Bundan başka hiçbir maddi menfaat gözetmeden Maçka-Cihangir ve Hava Harp Okullarında korolar kurup çalıştırmıştır. Ayrıca 1984 yılında 32 kişilik bir komitenin başında Malatya Belediye Konservatuarının kuruluş çalışmalarını gerçekleştirmiş ancak,anılan kuruluşun bir takım gerekçelerle sağlıklı işleyişine kavuşturulamamasına da üzüntü ve sitem ile bakmıştır.

Ufuk Erbaş, emekli olduktan sonra İstanbula yerleşmiş ancak,Malatyaya sık sık ziyaretlerde bulunmuştur.