Ukrayna’dan Rusya’ya ’İşgalci’ Suçlaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Ukrayna’daki krizin baş sorumlusunun Rusya olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kilmkin, Viyana’da düzenlenen AGİT Daimi Konsey Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Klimkin, Ukrayna’daki krizin baş sorumlusunun Rusya olduğunu söyledi. Rusya’nın Ukrayna’da barışa engel olduğunu ifade eden

Klimkin, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunu ayrılıkçılar eliyle, Kırım’ı ise doğrudan müdahale ederek “işgal ettiğini” söyledi.

Rusya’nın ve destekçilerinin halen krizin büyümesine neden olduklarını kaydeden Klimkin, “Rusya’nın işgalleri, Ukrayna’da istikrarsızlığa ve krize yol açtı. Rusya Minsk anlaşmasına da uymuyor. Rusya sorumluluklarını yerine getirmelidir” dedi.

AGİT Dönem Başkanı ve Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, AGİT Daimi Konsey Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İstanbul’da yaşanan terör saldırına değindi. Terör saldırıları nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten Steinmeier, terörün herkesi hedef aldığını söyledi.

Terörü “kansere” benzeten Steinmeier, “Bu barbar saldırılar ve alçakça cinayetler, AGİT üyesi ve diğer ülkelere tehdit oluşturuyor. Ülkelerimizin cinayet ve şiddet ile korkutulmasına izin vermeyeceğiz. Terörle mücadelede birlikte çalışarak çözümlerimizi artıracağız” dedi.

Avrupa’nın soğuk savaş döneminden buyana en ciddi krizlerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Steinmeier, Avrupa’da kaybolan güveni yeniden inşa etmek için güçlerini seferber edeceklerini ifade etti. Steinmeier, Ukrayna’da çözüme ulaşmak için Minsk sürecinin devam ettireceklerini vurguladı.

Kaynak:İHA