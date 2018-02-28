“Ülkemiz Büyük Bir Devlet”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Beydağı Konaklama Tesislerinde misafir olan Suriyeli muhacirleri ziyaret ederek, ailelerle sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Yapılan yardımlar ve etkinlikler hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Polat, “Ülkemiz mazlumlara kucak açan büyük bir devlettir. Dünya’nın neresinde olursa olsun mazlum kim varsa onun yanında oluruz. Rabbim birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin” dedi.

Ziyarete Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay’da katıldı. Tesislerde misafir edilen muhacirlerle sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker’den konaklama tesislerinde hizmet veren sosyal donatı alanları, yapılan yardımlar ve diğer faaliyetler hakkında detaylı bilgiler aldı.

ÇOCUKLARA ÇEŞİTLİ HEDİYELER DAĞITILDI

Küçük yaşlarda aileleriyle birlikte savaştan kaçarak Malatya’ya yerleşen küçük muhacirlerin eğitim hayatlarında aksama olmaması için konteynır kent içerisinde hizmet veren 19 Mayıs Fatih İlkokulu anasınıfını ziyaret eden Belediye Başkanı Polat, verilen eğitimler hakkında öğretmenlerden bilgiler aldıktan sonra çocuklarla yakından ilgilendi.

Sadrettin Konevi İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin yaptığı bez bebekleri kız öğrencilere, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından temin edilen çeşitli hediyeleri de erkek öğrencilere dağıtan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, duyarlı yaklaşımlarından dolayı Kent Konseyi ile öğrencilere teşekkür ederek, tebrik etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN YÜZLERİNDEKİ BİR TEBESSÜM HERŞEYE DEĞER”

Çocuklara ayrıca oyuncak araba ve özel hazırlanan hediyeler dağıtan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, savaştan kaçarak Malatya’ya yerleşen Suriyeli ve Türkmen ailelerin rahat bir hayat sürmeleri için Beydağı Konaklama Tesislerindeki imkânların yeterli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin mazlum insanlara kucak açan çok büyük bir devlet olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bugün bir yandan hüzün bir yandan sevinç duygularını bir arada yaşamaktayız. Dünya tatlısı Suriyeli çocuklarımızla bir araya geldik, heyecanlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Zalim ve azgın bir diktatörün zulmünden dolayı vatanlarından kaçarak ülkemize sığınan bu yavrularımızı en güzel şekilde kentimizde ağırlıyoruz. Bizlerde bu muhacir çocuklarımızın ve kardeşlerimizin ensarlarıyız. Bugün ülkemizde üç milyonun üzerinde Suriyeli muhacir kardeşimize Türkiye olarak kucağımızı açtık, onları misafir ediyoruz. Tek temennimiz Suriye’deki savaşın bir an önce sona ermesi ve bu muhacir kardeşlerimizin yeniden vatanlarına dönemleridir. Malatya’da gerek kampımızda gerekse de kent merkezindeki mahallelerimizde Suriyeli kardeşlerimiz hayatlarını idame etmektedirler. Bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Bugünde Sadrettin Konevi İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizin yapmış olduğu bez bebekleri ve çeşitli oyuncakları çocuklarımıza hediye ettik, onların yüzlerindeki tebessüm bizleri çok fazla mutlu etti” şeklinde konuştu.

“MİLLET OLARAK BİRLİKTE YAŞAMA DÜSTURUNA SAHİBİZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat konuşmasının sonunda, “Vatanımız bu insani özellikleriyle ayakta duruyor. Dünya’nın birçok yerinde krizler yaşanıyor, ama insanların bunu karşılayamadıklarını görüyoruz. Türkiye’de birlik ve beraberlik anlayışı çok üst seviyede yaşanıyor hem dinimizin hem de kültürel geçmişimizden gelen medeniyet duygularıyla birlikte yaşama düsturuna sahibiz. Dünya’nın neresinde olursa olsun mazlum kim varsa onun yanında oluruz, kolumuzu kanadımızı açar onun yardımcısı oluruz. Rabbim birliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin. Bugün ki etkinliğe destek veren yetkililerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“HAYALİM DOKTOR OLMAK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hibetullah Alsaban isimli bir Suriyeli öğrencinin yağlı boya ve kara kalemle yaptığı Kudüs, Malatya ve doğa resimlerini yakından incelerken, farklı bakış açısı ile çizilen resimlerden dolayı Suriyeli öğrenciyi tebrik ederek kutladı.

Beydağı Konaklama Tesislerinde güzel şartlarda ağırlandıklarını ifade eden Suriyeli Hibetullah Alsaban, “Bizi ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başta olmak üzere diğer büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemize döneriz, burada bize çok güzel misafirperverlik yapılıyor. Türkiye bizim ikinci vatanımızdır. Hayalim doktor olup insanlara yardım etmektir” dedi.

POLAT, HÂYIR ÇARŞISI VE HALI DOKUMA KURSUNU ZİYARET ETTİ

Hayırsever insanların getirdikleri elbise, ayakkabı ve giyim malzemelerinin yer aldığı Hâyır Çarşısını gezip yapılan yardımlar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, son olarak Suriyeli vatandaşların hem meslek sahibi olmaları, hem de kendi bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak adına açılan Halı Dokuma Kursunu ziyaret ederek yapılan çalışmalar üzerine bilgiler aldı.

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