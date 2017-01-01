“Ülkemiz ve Bölgemiz Barışa Huzura Kavuşacak”

Vali Mustafa Toprak, 2016 yılının son saatlerinde ve yeni yılın ilk saatlerinde görevi başında bulunan hastane personelini, emniyet güçlerini ve hastanede yatmakta olan hastaları ve yakınlarını ziyaret etti.

Vali Toprak eşi Av. Selime Toprak ile birlikte ilk olarak Fırat Kalkanı operasyonuna katılan ve Suriye‘nin el Bab bölgesinde gazi olan Uzm. Çvş. Furkan Yıldırım’ı Malatya Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yeni yılını da kutlarken “Kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde ülkemiz ve bölgemiz 2017 yılında huzur, barış ve esenliğe kavuşacaktır.” dedi.

Hastaları ve hasta yakınlarını da ziyaret ederek, hastalar hakkında nöbetçi doktorlardan bilgiler alan Vali Toprak, hastalarla ve hasta yakınları ile de yakından ilgilenip sohbet ederek yeni yıllarını kutlayıp geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerini ileterek kendilerine çikolata ve çiçek vererek buradan ayrıldı.

Vali Toprak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile birlikte Jandarma ve Polis Karakolları ile kontrol noktalarını ziyaret etti.

Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Battalgazi Polis Merkezi Emniyet Amirliğini de ziyaret ederek görevleri başındaki jandarma personeli ve polis memurlarını ziyaret ederek ilimizin huzuru sağlamada gece gündüz demeden özverili bir şekilde görev yapan tüm jandarma ve emniyet mensupları adına burada görevi başında bulunan jandarma ve emniyet personelini tebrik etti ve yeni yıllarını kutladı.

Jandarma Komutanlığında askerlerle de sohbet eden Vali Toprak, yeni yıllarını kutlayarak, hayırlı teskereler dileyip, devletin bekası, ülkenin ve milletin bütünlüğü ve huzuru için bu vatanın birer evlatları olarak vatani görevlerini layığı ile yapmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Yol Kontrol Noktalarında görevli emniyet personellerini ziyaretinde de kendileri sayesinde vatandaşların huzur içerisinde yeni bir yıla girdiklerini ifade ederek onlara teşekkür edip görevlerinde başarılar dileyerek tüm vatandaşlarla birlikte huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girilmesini ve ülkemizin sonsuza dek ve huzur ve barış içerisinde kalmasını diledi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi