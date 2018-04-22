23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolayısıyla, siyasiler, yerel yöneticiler ve bazı sivil kuruluşlar kutlama mesajları yayınladılar.

KUTLAMA MESAJLARI..

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

“Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin güvencesi olan TBMM’nin açılışının ve tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. Yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Ulusal bağımsızlık mücadelemizin en zorlu dönemlerinde milletimizin hizmet kapısı olan Türkiye Büyük Millet Meclis’imiz, milli egemenliğimizin kalbinin attığı en yüksek çatı olmuştur.

Temellerinin atıldığı 23 Nisan 1920’den bu yana sürekli gelişme ve kalkınmaya güçlenen cumhuriyetimiz, yüce milletimizden aldığı güçle, büyüyen ve gelişen ekonomisiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 100. yaşında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefiyle emin adım ilerlemektedir. Ülkemiz, sahip olduğu güçlü demokrasisi ile coğrafyasına yön vermeye ve tüm dünyaya örnek olmaya devam edecektir. Geleceğin teminatı çocuklarımız, 23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle çağın gerektirdiği bilgiyi irfanla buluşturacak, büyük Türkiye’yi inşa edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğin güçlü Türkiye’sinin mimarları olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün dünya çocuklarını barış, kardeşlik ve birlik vurgusuyla bir araya getirmiştir. Bu vesileyle; çocuklarımız için şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı cennet vatanımızı, en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak, çalışarak ve üreterek ülkemizi güçlendirmek ortak gayemizdir.

Bu duygularla; cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ülkemizin birliği ve bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor; bayramın tüm dünya çocuklarına mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

“23 Nisan, aziz milletimizin istiklal ve istikbaline yön verdiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla, demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı dönüm noktalarından biri olmasının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en önemli göstergesidir.

Azim ve tutkuyla bağımsızlık mücadelesine ışık tutan, ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kilometre taşlarını döşeyen Meclisimiz, ülkemizin geleceğine yeni ufuklar açmıştır. Savaşlardan bitap düşen, yok olma sürecinden çıkarak tekrar küllerinden doğan milletimizin arkasındaki yegâne güç yeni kurulan meclisimiz olmuştur. Bağımsızlık meşalesini sımsıkı tutan her bir ferdiyle düşmana karşı omuz omuza mücadelenin başlatıldığı yer olan TBMM’de yeni bir varoluşun ilk adımları atılmıştır. Milletin temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan meclis, milli mücadeleyi yönetmiş, bağımsız gücünü milletten alan bir devlet anlayışı ile Cumhuriyeti ilan etmiştir. Öyle ki Milli Mücadelede dahi meclis üstünlüğü temel ilke olarak benimsenmiş, en zor şartlar altında TBMM’nin demokratik muhafazasına ehemmiyet gösterilmiştir. Böylece meclisimiz, tüm mazlum ve mağdur milletlerin bağımsızlık inancına ve hür yaşama arzusuna nasıl ulaştığını göstermiş, örnek olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, tarihin seyrini değiştiren bu olaylar silsilesinin ve başarılarının altındaki en büyük kahramanlık destanını yazan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’mızı sevk ve idare eden ilk Meclis’teki tüm milletvekillerini şükranla, rahmetle yad ediyor; vatanımızın müdafaasında canını esirgemeyen tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bu anlamlı günün tüm dünya çocuklarına barış, mutluluk ve daimi tebessüm getirmesini temenni ediyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “24 Haziran’da en çok da çocuklarımızın geleceğini oylayacağız. Ya onların çağdaş bir Türkiye’de yaşamalarını sağlayacağız ya da bilinmeyen bir karanlığa doğru sürüklenmelerine sebep olacağız” dedi.

Ağbaba, “23 Nisan 1920’de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi , Cumhuriyet için en önemli adımlardan birini hayata geçirerek egemenliğin sultanların elinden alınıp ulusa devredilmesini sağlamıştır. Emperyalizme karşı kazanılmış, destanlaşan Kurtuluş Savaşı’nı Cumhuriyet ile taçlandırmak isteyen TBMM , çok kısa bir süre içerisinde bu amacına ulaşmıştır. 98 yıl sonra, 23 Nisan’da egemenliğin milletten alınıp tek kişiye teslim edilmesini, TBMM’nin yetkilerinin elinden alınmasını, parlamenter demokrasiden tek adam rejimine geçişi tartışıyor olmamız üzüntü vericidir. 24 Haziran’da en çok da çocuklarımızın geleceğini oylayacağız. Ya onların çağdaş bir Türkiye’de yaşamalarını sağlayacağız ya da bilinmeyen bir karanlığa doğru sürüklenmelerine sebep olacağız” dedi.

“98 Yıl önce Mustafa Kemal’in çocuklara armağan ettiği bayram AKP İktidarı eliyle amacından uzaklaştırılmaya, sıradanlaştırılmaya, kamu kurumlarının arkasındaki boş arsalarda kutlanmaya başlanmıştır.” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “ Halkı milli bayramlarından uzaklaştırmaya çalışanları bir kez daha kınıyorum. Türkiye’nin çağdaş ve demokrat bir yapıya ulaşabilmesinin en gerçekçi yolu son yıllarda ısrarla uzaklaşılmak istenen Cumhuriyet ve onun kazanımlarıdır. Bu nedenle ülkede yaşayan herkesin öncelikle koruması gereken değer, Laik Cumhuriyet’tir. Çocuklarımıza aydınlık yarınlar bırakmak hepimizin görevi olmalıdır. Onların açlığın, sefaletin, savaşın, şiddetin olmadığı bir dünyada yaşamalarını sağlamak, onlara verilecek en büyük hediyedir” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Dünya çocuklarının bayramı olduğunu belirten Başkan Çakır, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve Milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 98. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamaktayız. Bağımsızlığa götüren yolda milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin en son adımı, bu kutlu günde atılmış ve ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan gününü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olmuştur.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan, bayrak ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. TBMM’nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Gürkan mesajında; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirildiğini hatırlatarak, bu önemli gün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacağına inandığı çocuklara armağan ettiğini belirtti.

Gürkan mesajında “Bugün, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğunun simgesini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından çeşitli engelleri aşarak 23 Nisan 1920’de kuruluşunun 98. yıl dönümüdür. Atatürk tarafından bütün çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocukların tek evrensel bayramı olma özelliği taşımaktadır. Anlam ve önemi büyük olan TBMM’nin kurulduğu bu günün, bağımsızlık bilincinin yeni nesillere aktarılması açısından çocuklara armağan edilmesi ayrıca anlamlıdır. Sevgili çocuklar, yarınlarımızın en büyük güvencesi olarak sizlerin büyük önder Atatürk’ün izinde toplumumuzun her alandaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çağdaş düşünceli insanlar olarak yetişmeniz en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Dünya’da ilk ve tek olan 23 Nisan çocuk bayramı önemli ve özeldir. Ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir.”dedi.

Polat kutlama mesajında; “ Milli bayramlarımız, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirildiği günlerdir. Çocuklar gıdadan giyime, eğitimden sağlığa, her türlü hizmeti alsınlar istiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri kendilerini güvende hissetmeleri önemli. Daha güzel bir dünya için donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri hepimizin ortak hedefidir.

Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve istikbalimizi emanet edeceğimiz genç kuşakların bu bilinçle yetişmesi için 23 Nisanlar, önemli birer vesile olarak değerlendirilmelidir.

Millet olarak birlik ve beraberliğimizi koruyup, vatan toprakları için üstün mücadeleler vererek, bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze sahip çıkmalıyız. 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, fedâkarlığın, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin timsali olmuştur. Aynı ruh ve heyecan ile bugün de çocukların bayram edebileceği bir dünya için ele ele vermeliyiz.

Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın kendine güvenen ve mutlu bireyler olarak yetişmesi de bizim görevimizdir. Geçmişini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini iyi bilen sağlam nesillerin yetiştiğini görmek de en büyük mutluluğumuz olacaktır.

Bu duygularla TBMM’nin 98’inci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Ali Seydi Millioğulları

“Ulusal Egemenliğimizin simgesi Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98. yılını kutluyoruz. Buna bağlı olarak yeryüzünde çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da coşkuyla kutluyoruz. Bu bayramı başka kutlamalarla karartma çabalarına rağmen…

23 Nisan Çocuk Bayramının önüne Ulusal Egemenlik kavramının eklenmiş olması son derece anlamlıdır. Türk ulusu 98 yıl önce ilk kez bir padişahın egemenliği yerine “Ulusun Egemenliği” kavramını getirmiştir. “Ulus Egemenliği” yerine tek adam egemenliği isteyenler bu nedenle bu bayramdan hiçbir zaman hoşlanmamışlardır. Hoşlanmama, giderek tavır almaya dönüşmüş, diğer ulusal bayramlara da genişlemiştir. Yurdumuzun kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısı önünde saygı duruşunda bulunmayı “sap gibi dikilmek” olarak niteleyebilmişler, her ulusal bayramda bir mazeret üretmişlerdir. Bu mazeret gün gelmiş sağlık sorunu, gün gelmiş deprem, gün gelmiş terör olmuştur.

Ulusal Egemenlik kavramına karşı olanlar, yıllar boyunca bu bayram kutlamalarını karartmak için FETÖ liderinden ödünç aldıkları “Kutlu Doğum Haftası” icat etmişlerdi. Fakat aynı FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde başları sıkışınca Ulusal Egemenliğin simgesi TBMM binasına sığınmışlar, parti merkezlerine Atatürk’ün dev posterini asmak zorunda kalmışlardır.

Ulusal bağımsızlığımızı savunmanın tek yolunun Ulusal Egemenlik kavramının simgesi olan TBMM olduğunu kabul eder görünmüşlerdir. Ancak ne yazık ki darbe girişiminin üzerinden bir yıl bile geçmeden meclisi işlevsizleştirecek Anayasa değişikliğini seçim hileleri ile dayatıp yasallaştırmışlardır.

Büyük bir askeri deha olan Mustafa Kemal Paşa, Birinci Paylaşım Savaşı sonucunda işgale uğrayan yurdumuzu kurtarmanın yolunun bir ordu kurmaktan daha önce, Ulus Egemenliğinin simgesi meclis olduğunu kabul ettirerek Anadolu’da kongreler düzenledikten sonra Ankara’ya gelerek Büyük Millet Meclisini kurmuştur.

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, savaşın ateşine, İstanbul’daki Padişahın ihanetine, Meclisteki sert muhalefete rağmen Meclisi çalıştırmaktan asla vazgeçmemiştir. Ulus iradesi hep egemen kılınmıştır.

Bu nedenle 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Anayasamız “Egemenlik bila kaydı şart milletindir” şiarını kabul etmiş ve bu sözü meclisin duvarına asmıştır.

Ulusal Kurtuluş Savaşımız sadece işgalcileri bozguna uğratmamış, aynı zamanda Ulusal Egemenliğin esaret zinciri İstanbul’daki kukla Osmanlı rejimini de yenilgiye uğratmıştır. Bu nedenle zaferden hemen sonra, 1 Kasım 1922 günü Mecliste Mustafa Kemal Paşa bir sıranın üzerine çıkarak şu devrimci sözlerle saltanatın kaldırılmasının önünü açmıştır:

“Egemenlik hiç kimsece, hiç kimseye, bilim gereğidir diye görüşmeyle, tartışmayla verilmez. Egemenlik güçle, erkle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk Ulusu’nun egemenliğine el koymuşlardır. Bu yolsuzluklarını altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi Türk ulusu, bu saldırganlara ‘artık yeter’ diyerek, egemenliğini eylemli olarak kendi eline almış bulunuyor!”

Atatürk bu sözleri özellikle seçerek söylemiştir. Başkomutanlık Muharebesinin 2. yıldönümünde Afyon’da şunları söylemiştir:

“Efendiler, milli egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş olan kurumlar, her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar. Avrupa’nın ortasından ta doğunun diğer ucundaki binlerce senelik memleketlere bakacak olursak, Osmanlı İmparatorluğunun hak ettiği sonu daha güzel anlayabiliriz.

“Arkadaşlar, saraylarının içinde Türk’ten başka unsurlara dayanarak, düşmanlarla birleşerek, Anadolu’nun, Türklüğün karşısında yürüyen çürümüş gölge adamlarının Türk vatanından sürülmeleri, düşmanların denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir harekettir. Türk milletinin atalarının kutlu emaneti olan bu topraklarda tam anlamıyla efendi olarak yaşaması; ancak o lüzumsuz ve manasız olmaktan başka, varlıkları tam zarar ve felaket olan makamların yok edilmesiyle mümkün olabilirdi.

“Efendiler, onlar yüzünden Türk vatanını ve Türk milletinin geçirdiği acıları, üzüntüleri hissetmemiş bir ferdimiz yoktur. Bu kadar üzüntüler ve kötülükler geçirdikten sonra elbette Türk öğrenmiştir ki, vatanı yeniden yapmak ve orada mutlu ve hür yaşayabilmek için mutlaka egemenliğine sahip kalmak ve Cumhuriyet bayrağı altında bütün çocuklarını toplu ve dikkatli bulundurmak gereklidir.”

Daha dün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını FETÖ’nün “Kutlu Doğum Haftası” icadı ile karalamaya çabalayanlar şimdi, aynı zamanda Kurtuluş Savaşının kahramanları olan askerlerimizin İngilizleri yendiği Kut-ül Amare zaferini, karatma malzemesi olarak kullanıyorlar. Türk ulusu tarihteki hiçbir zaferlerine saygısızlık etmez. Ancak Ulusal Egemenlik kavramına sahip çıkmayanları da affetmez.”

Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hatem Denktaş

“Bugün ulusal egemenliğimizin, demokrasi ve bağımsızlık mücadelemizin 98. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz.

Türk Ulusu, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yurdunun parçalanmak istenmesi üzerine, Atatürk önderliğinde tarihinin en büyük savaşlarından birini vermiştir.

Ulusun onurunu ve özgürlüğünü korumak için harekete geçen Atatürk’ün Anadolu’da yaktığı bağımsızlık ışığı, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla tüm yurdu aydınlatmıştır.

Ulusumuzun seçtiği temsilcilerin katılımıyla, olağanüstü koşullar altında toplanan Büyük Millet Meclisi, önemli sorumluluklar üstlenmiş, tarihsel görevleri yerine getirmiştir.

Meclis’in açılmasıyla Türk Ulusu; yönetimi ele aldığını, geleceğini belirleme hakkının yalnız kendisine ait olduğunu, bu hakkı hiçbir devlete ya da güce devretmeyeceğini ve egemenliğin kayıtsız koşulsuz kendisinde olduğunu dünyaya duyurmuştur.

Atatürk’ün önderliğinde bir yandan Kurtuluş Savaşı’nı yürütürken, öte yandan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, devrimlerin gerçekleştirilmesinde yaşamsal rol üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenliğin vücut bulduğu, demokratik rejimimizin temel kurumu olmuştur.

Ancak, çağdaş demokrasilerde rejimin temelini oluşturan yasama-yürütme-yargıdan oluşan kuvvetler ayrılığı ilkesi, AKP iktidarı döneminde yok edilmiştir. TBMM büyük yara almıştır. AKP yöneticileri, bir taraftan demokrasi havarisi kesilirken, diğer taraftan da tek parti iktidarı ve başkanlık sistemiyle padişahlık rejimine özlem duymaktadırlar.

Cumhuriyetin temel nitelikleri tartışmaya açılmakta; üniter devlet yapısı hedef alınmakta; başta Öğretim Birliği ilkesi olmak üzere devrim yasaları çiğnenmekte; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve eğitim hedefi terk edilmekte; Türkiye, bir karanlığa doğru sürüklenmektedir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük devrimim” dediği Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne içten ve dıştan yönelebilecek tehditlere karşı, bugün her zamankinden daha dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Eğitim-İş, tam bağımsızlık ve ulus egemenliğine dayanan; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, üniter devlet yapısı içinde korumaya ve sonsuza kadar yaşatmaya kararlıdır.

Cumhuriyetin eğitim çalışanları olarak biz her türlü tehlikenin farkındayız. Atatürk’ün tarihimizdeki bu önemli dönüm noktasını bayram olarak armağan ettiği çocukları da bu konuda uyanık tutmak asli görevlerimizden biridir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Bu duygular ve düşüncelerle aydınlık geleceğimizin güneşi ve güvencesi çocuklarımız başta olmak üzere, tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Barış ve kardeşlik içinde yaşanacak bir gelecek diliyoruz.”

Bülten- malatyahaber.com