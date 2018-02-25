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Malatya Haber -

Ülkü Ocaklarından Hocalı Sergisi

Ülkü Ocaklarından Hocalı Sergisi
  • 25.02.2018
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Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı tarafından Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü dolayısıyla Malatya Park önünde resim sergisi açıldı.

Resim sergisine, MHP İl Başkan Yardımcısı Yücel Polat, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Hocalı katliamının ardından 26 yıl geçmesine rağmen Ermenilerin yaptığı zulüm halen akıllarda. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda Ermenistan savunmasız insanlara saldırdı. Azerbaycan Cumhuriyetinin resmi açıklamasına göre,106’sı kadın 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetti. Biz bu katliamı Türk ırkına bilerek yaptıkları için soykırım olarak nitelendiriyoruz. Bu sadece Azerbaycan Türklerini değil, tüm Türk dünyasını etkileyen bir olaydı. Çünkü Türklüğe karşı yapılmış bir soykırımdır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından resim sergisi gezildi.

iha

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