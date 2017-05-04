Ülkü Ocakları’ndan Kutlama

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı tarafından 3 Mayıs Türkçülük Gününü coşkuyla kutladı.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. İnönü Üniversitesinde düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleşirken programda temsili demir dövme gösterisi, mehter gösterisi, kafkas gurubu dansı gibi çeşitli gösteriler yapıldı. Türkçülük Gününde bir araya gelen ülkücüler de ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar attı.

Programda konuşan, Ülkü Ocakları İnönü Üniversitesi Teşkilat Başkanı Akın Ali Elmas, 3 Mayıs Türkçülük gününü kutlayarak, merhum Alparslan Türkeş’e ve 3 Mayıs 1944’ün sembol isimlerine rahmet diledi.

iha