Ulu Cami ve Kanlı Kümbet Restorasyonu

Battalgazi ilçesindeki Ulucami ile Kanlı Kümbet’in restorasyonları ile ilgili ihalelerin Ankara’da gerçekleştirildiği bildirildi.

AKP Malatya Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı Münir Erkal, restorasyon ihaleleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yakından takip ettiğimiz Battalgazi Ulu Camii ve Kanlı Kümbet restorasyon projelerinin ihaleleri yapılmıştır. Daha önceden duyurduğumuz üzere Kanlı Kümbet restorasyon projesi 7 Haziran, Ulu Camii restorasyon projesi ise 14 Haziran tarihlerinde ihale edilmiştir. Ulu Camii restorasyon projesi için işin bitim tarihi yer tesliminden itibaren 165 takvim günü, Kanlı Kümbet restorasyon projesi için ise 180 takvim günüdür.

Bu, Malatya’mızdaki tarihi dokunun ayağa kaldırılması için büyük memnuniyet verici bir olay ve tarihi bir dönüm noktasıdır. Tariki dokumuzun bu yolla Malatya’mıza ve ülkemize kazandırılması yönünde çalışmalarımız devam edecektir.”dedi.