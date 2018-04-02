Camilerde Üç Aylar Temizliği

Battalgazi Belediyesi tarafından üç ayların başlaması ile birlikte ilçe genelinde bulunan ibadethanelerin temizliğinin yapılmasına devam ediliyor. Bu kapsamda Eskimalatya’da bulunan ve Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat zamanında 1224 yılında inşa edilen Ulu Cami’nin temizliği yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından daha önce talepler doğrultusunda yapılan camilerin temizliği, üç ayların başlaması ile birlikte yoğun şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İran’daki Büyük Selçuklu İmparatorluğu cami mimari geleneğini Anadolu’da temsil eden tek örneği olan Ulu Cami’de titiz bir temizlik çalışması yapıldı.

Malatya İl Müftülüğü çalışanlarından Yasin Özbek, Battalgazi Belediyesi’nin ibadethanelerin temizliğine yönelik yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Malatya Müftülüğü’nde diyanet personeli olarak çalışmaktayım. Battalgazi’mizin belediye olarak verdiği hizmetlerden memnunuz ve belediye başkanımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Ulu Cami’miz Malatya’mızda tek en büyük camimiz. Ve diğer cevrede bulunan köylerde, mahallelerde bulunan camilerimizin temizliği için belediyemizin göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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