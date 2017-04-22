“Ulusal Egemenliğin Tescillendiği Gün”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazar günü kutlanıyor.. MESAJLAR..

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını simgeleyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pazar günü tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da törenlerle kutlanacak. TBMM’nin açılışının 97. yıldönümü dolayısıyla, il yöneticileri, siyasiler ve kuruluş temsilcileri mesaj yayınladılar.

MALATYA’DAKİ KUTLAMA TÖRENLERİ..

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Malatya’da düzenlenecek olan kutlama programı şöyle:

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 08.00’de başlayıp, saat 24.00’de sona erecektir. Tüm resmi ve özel kurumlar 22 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 16.00’dan itibaren binalarını Şanlı Bayrağımızla donatacaklardır.

A.ÇELENK SUNMA TÖRENİ (09.00 )

1.23 Nisan 2017 Pazar günü saat 08.45’de yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı önünde hazır bulundurulacaktır.

2.Saat: 08.45’de Çelenk sunma törenine Bayrak ve Flamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bulunan Ortaokulların Müdürleri ve aynı okullardan bir öğretmen nezaretinde Bayrak ve flamaları taşıyan öğrenciler Atatürk Anıtı önündeki yerlerini almış olacaklardır.

3.Çelenk saat: 09.00’da tören sunucusunun daveti ile İl Milli Eğitim Müdürü tarafından Atatürk Anıtına sunulacak, müteakiben Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayrak göndere çekilecektir.

B.ÖĞRENCİ GRUBUNUN KABULÜ (09.30)

Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamları 23 Nisan 2017 Pazar günü Saat: 09,30 itibaren öğrenciler tarafından ziyaret edilecek ve ilgili makamlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen öğrencilerce sembolik olarak devralınacaktır.

C.KUTLAMA TÖRENİ (10.00)

a) Şenlik Yürüyüşü (Yürüyüşe Öğrenci Grupları katılacaktır) (Saat: 09.15)

b) Atatürk Spor Salonunda Yapılacak Kutlama Programı (Saat: 10.00)

1. Törene katılan öğrenciler ile halkımız tarafından İstiklal Marşı söylenecektir.

2. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü yapacaktır.

3. Günün anlamı ile ilgili şiirler okunacaktır.

4. Gösteriler ve Halkoyunları.”

KUTLAMA MESAJLARI..

Malatya Valisi Mustafa Toprak

Malatya Valisi Mustafa Toprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Vali Toprak yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadesi ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin tüm dünyaya ilan edilişinin 97. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bağımsızlık yolunda Necip Türk Milleti’nin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin en son adımı bu kutlu günde atılmış ve ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan günü, Aziz Atatürk tarafından “milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil” olarak görülen çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. Böylece Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklara armağan edilen tek bayram olmuştur.

Yüce Milletimizin huzuru ve refahı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin daha da gelişmesi ve kalkınması adına gelecek güzel günleri kucaklayacak olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve en önemlisi hür bireyler olarak hayatlarını idame ettirmeleri hepimizin en büyük arzusudur.

Biliyor ve inanıyorum ki çocuklarımız yakın bir gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olarak Aziz Milletimizin ufuklarını aydınlatacaklar, Güçlü Türkiye’yi omuzlarında yükseltecekler ve tüm dünyanın özlediği barış ve kardeşliğin tesisi için tereddüt göstermeksizin çaba sarf edeceklerdir.

Büyükleri olarak bizler de Aziz Milletimizin umut çiçekleri olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi için her türlü tedbiri alacağız, onlara sorumluluklar vererek özgüvenlerini pekiştireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Necip Milletimize hizmette bulunan ve ebediyete intikal eden Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarını, bedenlerini Vatan toprağına katık eden Aziz Şehitlerimizi, aramızdan ayrılan Şanlı Gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyor, Muhterem Malatya Halkına ve Yüce Türk Milleti’ne en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

“Aziz milletimizin, milli mücadele ruhuyla taçlandırdığı tarih olan 23 Nisan, cumhuriyetimizin en müstesna ve özel günlerinden birini teşkil etmektedir. 23 Nisan, sancak millet sevdasının tüm vatan sathında oluşturduğu birlik ve beraberliğin somutlaşmış adıdır.

Büyük bir seferberlik ve cefakârlıkla devam eden İstiklal mücadelemiz esnasında 23 Nisan 1920’de ‘’Hâkimiyet Kayıtsız, Şartsız Milletindir.’’ şiarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, tam bağımsız ve özgür bir Türkiye’nin varlığını tüm cihana ilan etmiştir. 20. yüzyılda, insanlık tarihinin en kanlı ve büyük savaşlarında yetim ve öksüz kalan çocukların sevindirilmesi ve onları kazanma adına ilan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliğini taşır.

Bağımsızlığımızın sembolü, milli iradenin mabedi olan meclisimiz, 15 Temmuz’da FETÖ tarafından uçaklarla bombalanarak milletin egemenliğine ve istiklaline darbe vurulmaya çalışılmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunulmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Meclisimiz nasıl ki düşmanı geldiği yere püskürtmüşse, 15 Temmuz’da İkinci Kurtuluş Savaşı’nda da tarihi tekerrür ettirmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık Gazi Meclisimiz çelikten bir zırha bürünmüş, gerçek millet egemenliği tezahür etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerimle; Gazi Meclisimizin açılışının 97. sene-i devriyesinde, milletimizin umut kaynağı sevgili evlatlarımıza, gözlerindeki parıltıların, dudaklarındaki tebessümlerin her zaman var olmasını ve başarılarını temenni ediyor, bu özel ve anlamlı günü çocuklarımıza adayan Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kalplerdeki berraklığa, masumiyete barış ve sevgiye vesile olmasını diliyor ve en kalbi duygularımla kutluyorum.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Dünya çocuklarının bayramı olduğunu belirten Çakır mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 97. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamaktayız. Bizi, bağımsızlığa götüren yolda milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin en son adımı, bu kutlu günde atılmış ve ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan gününü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olmuştur.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. TBMM’nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 97’inci yıldönümünü çocuklarımızla birlikte her zamanki gibi coşku ve şenlik havasında kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara armağan etmiş, dünya üzerinde çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Tüm dünya çocukları ile birlikte kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, özellikli bir bayram olmanın yanında, çocukların her alanda kendilerini en güzel bir şekilde ifade ettiği bir bayramdır. Milli iradenin egemen olduğu, ’Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ denildiği bugün, gücünü millet iradesinden almaktadır. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza bu bayram hediye edilirken, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamakta bizlerin en öncelikli görevleri arasındadır. Milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil, ülkemizin geleceği açısından da bir teminat niteliğindedir. Çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız, çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamakla mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat “Milli bayramlarımız, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirildiği günlerdir. Çocuklar gıdadan giyime, eğitimden sağlığa, her türlü hizmeti alsınlar istiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri kendilerini güvende hissetmeleri önemli. Daha güzel bir dünya için donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri hepimizin ortak hedefi” dedi.

Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek ‘bayram’ olan bu özel günde; kalplerindeki masumiyeti gözlerindeki ışıkla bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatan çocuklarımızın sağlıklı bir aile ve toplum yapısı içinde büyümelerini temenni ediyorum. İnanıyorum ki; idarecilerimiz başta olmak üzere gerek anne babalar, gerekse de eğitimcilerimiz donanımlı, mutlu nesiller yetişmesi için tüm imkânlarını seferber etmektedir.

Dünya’da ilk ve tek olan 23 Nisan çocuk bayramı önemli ve özeldir. Ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri, araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak biz yöneticilerin en önemli görevlerinden bir tanesidir.

Bu duygularla TBMM’nin 97’nci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum” dedi.

Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasının yanında Türk halkının büyük mücadelerle kazandığı, egemenlik hakkı büyük önem taşımaktadır.Bu önemli günü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk “çocuklar milletin geleceğidir” düşüncesi ile milletin egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan yarınlarımızın teminatı, geleceğimizi biçimlendirecek olan çocuklara armağan etmiştir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir.

Çocuklarımızın değerlerine bağlı, birlikte yaşama kültürünü özümsemiş, insanlara doğaya ve hukuka saygılı, kendine güvenen, çalışkan, hayata çağının ilerisinde bir ufka bakabilen bireyler olarak yetişmeleri için çok çalışmalı ve onlar için güzel örnekler olmalıyız.

Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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