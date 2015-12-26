Ulusal Kimya Kongresi Malatya’da

Malatya İnönü Üniversitesi’nin organize edeceği 21. Ulusal Kimya Kongresi’nin, 23-27 Ağustos tarihleri arasında Malatya’da yapılacağı bildirildi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Şener, “XXI. Ulusal Kimya Kongresi, son yıllarda ülkemizde en hızlı gelişme gösteren üniversitelerimizden biri olan İnönü Üniversitesi’nde, 23-27 Ağustos 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Amacımız, ülkemizin kimya alanında araştırma yapan tüm akademisyenlerini olabildiğince bir araya getirerek aralarında hızlı ve etkili bir bilimsel iletişim ve sinerji sağlamaktır. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Polimer Kimyası, Kimya Eğitimi, Organik Kimya ve Sınai Kimya konularını kapsayacak olan kongremiz, her alanda seçkin konuşmacıların ilgi uyandıran sunumları ile zenginlik kazanacaktır” dedi.

Diğer taraftan, 4 gün boyunca devam edecek olan kongre etkinlikleri sırasında üniversitelerarası yeni ortak proje fikirlerinin ortaya çıkabileceği, yeni dostlukların kurulacağı, genç araştırmacıların deneyim ve özgüven kazanacağı bir ortam hazırlanacağını bildiren Şener, daha sonra şunları belirtti:

“Konuklarımızın her yönden iyi olarak anacakları bir kongrenin ev sahipliğini yapmak bizleri onurlandıracaktır. Zengin bir sosyal program ile ilimizin ve yöremizin tanıtılması görevini de en iyi şekilde yerine getirme arzusundayız. Ağustos ayının sonunda, Doğu Anadolu’nun en güzel şehirlerinden biri olan Malatya’da dev adımlarla yükselen üniversitemizde davetlileri en iyi şekilde ağırlayıp kongremizin yararlı geçmesi için çaba göstereceğiz.”