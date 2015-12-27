‘Uluslararası Yarışmak İçin..’

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anatomi, Tıbbi Beceri ve Bilgisayar laboratuarlarının açılışı gerçekleştirildi. Rektör Prof.Dr. Cemil Çelik, merkezin her zaman kendisini yenilediğini söyledi.

Düzenlenen açılışa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ramazan Özdemir, İstanbul Küçük Çekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniayın yanı sıra rektör yardımcıları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

EĞİTİM ALANLARI DA MODERN OLMALI

Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ramazan Özdemir, sağlık alanında gerçekleşen değişimler nedeni ile öğrencilerin eğitim gördükleri alanların da modern olması gerektiğinden yola çıkarak bu laboratuarları kurduklarını söyledi.

Özdemir, yaşanan gelişmelerinin gölgesinde kalmalarının olanaksız olduğunu belirterek; Son iki yılda genel olarak üniversitemizde yaşanmış olan gelişmeleri hepiniz görüyorsunuz. Bu gelişme ve değişimlerden tıp fakültemiz de nasibini alıyor. 5 yıldızlı amfilerde Türkiye birincisi çıkaran fakültemizde derslikleriyle alt yapılarıyla dört dörtlük olan bir tıp fakültesinde laboratuarlarımızın da bu gelişmeye uygun olması gerektiğini düşündük. Anatomi laboratuarlarımız çok kötü bir durumdaydı. Laboratuarlarımızı bodrum kattan çıkararak daha modern ve alt yapısı kuvvetli bir duruma dönüştürdük. Yine atıl duran tıbbi beceri laboratuarımız ki burada öğrencilerimiz hastaneye geçiş aşamasında kendilerini burada geliştirerek daha iyi hizmet verebilecek konuma geliyorlar. Bir bilgisayar laboratuarımız vardı onu da yeniledik. Öğrencilerimizin uluslar arası arenada yarışabilecek bir konuma gelmelerini sağlamak amacıyla bu girişimleri yapmaktayız. 2 yıl içerisinde yabancı öğrencilerin de geleceğini hesap ederek modern bir yapıya kavuşmamız gerekiyordu ki, öğrenci değişim programı ile gelenler bizden memnun ayrılsınlar. TÖTM gibi modern bir tıp merkezinin yanı sıra öğrencilerimizin eğitim gördükleri alanların da modern olması gerekiyordu şeklinde konuştu.

TÜM PERSONELİMİZ GELİŞİM İÇİN ÇALIŞIYOR

Üniversite Rektörü Prof.Dr.Cemil Çelik ise tıp merkezinde bulunan her sahadaki görevlilerin gelişim için canla başla çalıştıklarını belirterek; İnönü Üniversitesi sadece tıp alanında değil, diğer alanlarda da her zaman kendisini yenilemektedir. Bir yandan hasta memnuniyeti ile verdiğimiz hizmetlerin kalitesini artırırken diğer yönlerde de kaliteyi yakalamak adına tüm görevlilerimizin canla başla çalıştıklarını biliyorum. Bu laboratuarlar hem öğrencilerimizin becerilerini geliştirmelerini sağlayacak, hem de ileride daha iyi bir sağlık hizmeti vermelerini sağlayacaktır ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni oluşturulan 3 laboratuarın açılışı gerçekleştirildi. Anatomi Laboratuarının açılışının ardından başta Prof.Dr. Cemil Çelik ve Prof.Dr. Ramazan Özdemir olmak üzere diğer görevlilere akıllı tahta üzerinde insan anatomisini içeren mini bir ders verildi.

Ayrıca laboratuvarların oluşumunda önemli katkısı olan Sarı Kurdele ve MADO İşletmeleri adına Şevket Salike sunulmak üzere hazırlanan teşekkür plaketini, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Yeniay verdi.