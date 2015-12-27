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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Ulvi Saran Evleri’ Hala Bitmedi!

‘Ulvi Saran Evleri’ Hala Bitmedi!
  • 28.12.2015
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Malatya’da, “Geleneksel, Kültürel Sanatlar Fuarı ve Sergi Alanı” olarak nitelendirilen kerpiç evler, 4 yıldır hizmete açılamadı.

Malatya eski Valisi Ulvi Saran döneminde, İstasyon Virajı’ndaki Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde inşaatına başlanan 17 adet kerpiç evin yapımı tamamlanamadı. Yaklaşık 4 yıldan beri yapım çalışmaları devam eden kerpiç evler, proje başlangıcında 17 adet iken, projede daraltılmaya gidilip, ev sayısı da düşürüldü.

Kerpiç evler tamamlandıktan sonra, “Geleneksel, Kültürel Sanatlar Fuarı ve Sergi Alanı” olarak hizmete sunulacak. Geleneksel el sanatlarının yapılacağı, turistik eşyalar ile kuru kayısıların satılacağı evlere, Malatya’nın sanatçılarının isimleri verileceği ifade edilmişti.

Yer seçimi eleştirilere neden olan  “çok yüksek maliyetli” kerpiç evlerin tamamlanması ile birlikte eski bir Malatya mahallesinin kurulmuş olacağı belirtilirken, evlerin Malatya kültürünü tanıtıcı ürünlerin sergilendiği mekanlar olacağı ifade edildi.

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