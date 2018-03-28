“Umarım Daha İyi Günlerimiz Olur”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ertaç Özbir, ligde kalan haftalarda iyi sonuçlar alarak, sezonu iyi bir şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, “Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi günlerimiz olur. Kazanarak, ligi iyi bir yerde tamamlarız” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya gelen Özbir, kaybettikleri Trabzonspor karşılaşması, Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, kendi performansı ve milli takıma davet edilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“TAKIM OLARAK KÖTÜ GÜNÜMÜZDEYDİK”

Özbir, bir gazetecinin ‘Trabzonspor maçında bilindik Ertaç Özbir yoktu, sen ne düşünüyorsun?’ sorusuna, “Bazen futbolcular performans düşüklüğü ya da performans artışı yaşayabiliyor. Bizde de Trabzonspor maçında bir performans düşüklüğü vardı. Hem kendi hem de takım adına o gün kötü gönümüzdeydik. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi günlerimiz olur. Kazanarak, ligi iyi bir yerde tamamlarız” dedi.

“FORMAYI İYİ TAŞIDIM”

Deneyimli kaleci, Fabien Farnolle’den kendisine gelen forma şansını iyi değerlendirdiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Sezon başında Fabien takıma katıldı. Onunla beraber sezona başladık. Sonrasında hocamız bana şans verdi. Belki de çok çalışmam ve özverimden dolayı forma şansı bana geldi. Bende bu zamana kadar formayı iyi taşıdım. Formaya layık olmaya çalıştım. Umarım bundan sonrası da aynı şekilde devam eder, bende Malatyaspor’a en büyük katkıyı sağlarım.”

“KAZANAN TARAF OLACAĞIZ”

Özbir, Gençlerbirliği ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, “Gençlerbirliği maçı, ligin en zorlu maçlarından birisi olacak. Bizde o doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gençlerbirliği karşısında da sahaya mutlak galibiyet için çıkacağız. Umarım kazanan tarafta biz olacağız” dedi.

“ÇAĞRILMAYI BEKLEYECEĞİZ”

Başarılı eldiven, milli takıma çağrılmadığı için herhangi bir kırgınlığının olmadığını ifade ederek, “Milli takıma hiçbir zaman kırgınlık olamaz. Sonuçta ne zaman görev verilirse biz hazırız. Bu sefer çağırılmamış olabilirim, sorun değil. Biz yine aynı şekilde çalışacağız. Başka bir zaman milli takım aday kadrosuna çağrılmayı bekleyeceğiz” diye konuştu.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com