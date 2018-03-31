Ümit Özat Maç Sonrası Toplantıya Katılmadı
Evkur Yeni Malatyaspor’un 4-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği’nin Teknik Direktörü Ümit Özat, maçtan sonra katılması gereken basın toplantısına gelmedi.
Daha önce yaptığı maç sonrası yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Ümit Özat’ın, takımının 4-1 mağlubiyetinin ardından basın toplantısına katılmamasının, “söyleyecek birşey yok” anlamına geldiği yorumları yapıldı.
Bu arada, yayıncı kuruluşla yapılan anlaşma gereği maç sonrası basın toplantısına katılma zorunluluğu bulunan Özat’ın Malatya’daki tavrının ceza konusu olacağı belirtiliyor.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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