“Umut Nayır’la Prensipte Anlaşma Sağlandı”
Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Süper Lig ekibi Osmanlıspor’un forvet oyuncusu Mehmet Umut Nayir ile prensipte anlaştı.
PTT 1. Lig’de ikinci sezonunu yaşayacak olan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon performansından memnun kaldığı genç golcü ile yaptığı görüşmede olumlu sonuç aldı. Kulübünün de ona vermesiyle transferde imza aşamasına gelindi.
Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yapılan görüşmeler sonucunda, Osmanlıspor’dan da Mehmet Umut Nayir ile prensipte anlaşma sağlanmıştır” dedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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