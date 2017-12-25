“Umutluyum Diyen İnsanların Oranı Yüzde 77”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, 2017 yılında dünyadaki en önemli gelişmenin ve konusunun Kudüs olduğunu belirtirken, Türkiye’de ise 2017 yılındaki en önemli gelişmenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş olduğunu söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, düzenlediği basın toplantısında 2017 yılını değerlendirdi. Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticilerle birlikte basın mensupları katıldılar.

Çalık; “Bugüne kadar 1 yılda çok hadise yaşandı. En önemli gündemlerden bir tanesi dünyanın hedefe Türkiye’yi koymasıydı. Yapılan açıklamalarda, alınan tavırlarda, ayakları dimdik yere basan Türkiye yerine sağlıklı bir Türkiye yerine, hasta bir Türkiye’yi tasavvur eden ülkelerin olduğunu çok net gördük ve bir kez daha dostumuzu ve düşmanımızı tanıma fırsatı bulduk.” İfadesini kaydetti.

-“TÜRKİYE’Yİ TAKİP ETSİNLER …”

2017 yılında dünyadaki en önemli gelişmenin Kudüs meselesi olduğunu belirten Çalık, “Dünyanın en önemli gündemlerinden bir tanesi ve bence en önemlisi tüm dünyanın gözünün kulağının olduğu bir merkez vardı; dünyadaki en önemli gündem bize göre; Türkiye’ye göre ve Müslüman coğrafyasına göre; Kudüs olduğunu düşünüyorum. Dünya sizi çok iyi tanır, biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Neler yapabileceğimizi merak edenler, tarihimize dönüp baksın. Kudüs konusunda da devlet ve millet olarak gereken adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz. Ve bundan sonar atılacak adımlarda da herkes hem Türkiye’yi, hemde Müslüman coğrafyasını yakın takip etsin. “ dedi.

-“TÜRKİYE İÇİN 2017 YILININ EN ÖNEMLİ GELİŞMESİ…”

Çalık, “2017 yılının en önemli hadisesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hükümet sisteminin 16 Nisan’daki yapılan oylamayla Cumhurbaşkanlığı Hükümet sitemine geçişiydi. 16 Nisan’da yapılan ve maalesef şer cephesi diye nitelendirdiğimiz ‘Hayır’ cephesi içerisinde terör örgütleriyle birlikte CHP’nin ‘Hayır’ cephesinin orkestra şefliğini yapıyor olması çok enteresandı. Ama 16 Nisan milletimizin ferasetiyle bir kez daha ‘Evet’ diyen milletimiz tarafından kabul gördü ve hükümet sistemimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak değiştirilmiş oldu. Şimdi 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alakalı uyum yasalarımız Meclis’imize gelecek ve İnşallah 2019’daki uygulayacağımız Hükümet Sistemimizin uyum yasaları Meclis’imizden çıkartılmış olacak.” diye konuştu.

-“TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÇOK CİDDİ DARBE VURDU”

Terör örgütleriyle mücadele konusunda da konuşan Çalık, “Özellikle operasyonlarımız 2017 yılında terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar, terör örgütlerine çok ciddi darbe vurdu. Ve bu darbeler terör örgütlerinin bundan sonra ayağa kalkamayacağının en önemli göstergeleriydi. Kırsal da 50 bin 44 kırsalda operasyon yapılmış. 2016 yılı ile arasında yaklaşık 20 bin operasyona yakın fark var. Terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Çünkü güvenlik Türkiye’nin gelişiminde en önemli etken. Güvenliği tesis ettiğiniz andan itibaren ekonomik olarak büyümeye devam ettik.” şeklinde bilgi verdi.

-“ TÜRKİYE’DEN UMUTLUYUM DİYEN İNSANLARIMIZIN ORANI YÜZDE 77”

Çalık şunları söyledi:

“Türkiye’nin geleceğe dair umutlu olduğunu yapılan istatistikler çok net bir şekilde göstermektedir. Türkiye’nin mutluluk düzeyine bakan TÜİK genel mutluluk düzeyinin yüzde 62 olduğunu, yani Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 62’sinin mutlu olduğunu ve yüzde 28.3’ünün yani yaklaşık yüzde 30’unun da orta derecede mutlu olduğunu, yaklaşık yüzde 90 Türkiye’de yaşayan insanların hayatından memnun ve mutlu olduğunu çok net ifade etmek isterim. Gençlerdeki mutluluk seviyesine baktığımız da, kendini mutlu olarak tarif edenlerin oranının yüzde 65, orta mutlu olarak tarif edenlerin yüzde 27 olduğunu görmekteyiz. Ve özellikle geleceğe dair umut oranları vermek istiyorum. Bu bizim için çok önemli. Türkiye’de yaşayan 80 milyon vatandaşımız içerisinde geleceğe dair umutluyum diyen insanlarımızın oranı ve sayısı bizim için çok kıymetli. 15 yıldır AK Parti iktidarları döneminde uygulamış olduğumuz politikalar ve yatırımlarla geleceğe dair umutlu olan vatandaşlarımızın bize şevk verdiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Yaklaşık, geleceğe dair, Türkiye’den umutluyum diyen insanlarımızın oranı yüzde 77. Ben Türkiye’den ve gelecekten umutluyum diyor, AK Parti’ye güveniyor, Cumhurbaşkanımıza güveniyor, Türkiye’ye güveniyor. Yüzde 77 ben geleceğimden umutluyum diyen insanlarımız var. Kamu hizmetlerinden memnuniyetimiz özellikle 2017 rakamları çok önemli ve takdire şayandır. Sağlıktaki memnuniyet yüzde 75’lere, eğitimdeki memnuniyet yüzde 65’lere, asayişteki memnuniyet yüzde 65’lere,ulaştırmadaki memnuniyet yüzde 80’lere ulaşmış vaziyette.”

-MALATYA YEREL KONULAR….

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, basın toplantısında Malatya yereline ilişkin olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

-15 yıllık iktidarımızda yaklaşık 16.1 katrilyonluk yatırımı Malatya’mız ile buluşturduk.

-Malatya’da 2017 yılında açılan ve tamamlanan yatırımların toplam bedeli 1 milyar TL’ye yakın. Bu sadece somut yatırımların bedeli.

-2017 yılı içerisinde Yazıhan Hükümet konağımız, İl Emniyet Müdürlüğü binamız, Darende İlçe Emniyet binamız, Darende hükümet konağımız, Battalgazi Hükümet konağımız ve Pütürge Hükümet Konağımız hizmete sunulan yatırımlarımızdan bazılarıydı.

-Malatya’da toplam yoğun bakım yatak sayısını 274’e çıkardık. Bu rakam size çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama 2002’de bu rakamın 9 olduğunu söylersek 274 rakamının ne kadar anlamlı olduğunu sizlerde bir kez daha fark etmiş olursunuz.

-Ambulans sayısını 9’dan 64’e, 112 acil istasyon sayısını 8’den 11’e, Emar cihazı 2002’de hiç yoktu, şuanda 14’e çıkartmış vaziyetteyiz, BT cihaz sayısı 1’den 16’ya, Ultrason cihaz sayısı ise 3’den tam 48’e çıkartılmış vaziyette, hemodiyaliz cihaz sayısı ise 9’dan 140’a çıkartılmış durumda.

-Türkiye’deki sağlıktaki memnuniyet oranı yüzde 75 iken, Malatya’daki sağlıktaki memnuniyet oranı yüzde 96’ya çıkmış vaziyette. Buda bizim hedeflerimiz arasında olan Malatya’nın sağlığın turizm başkenti olma hedefine çok ciddi manada referans olmakta. Devlet Hastanelerimize,özel hastanelerimize, hemde lokomotif olan Turgut Özal Tıp Merkezi’ne emek ve katkıları için teşekkür ediyorum.

-Eğitim alanında yapacağımız yatırımlar; Malatya’da şuanda yapımı devam eden toplam maliyeti 5 milyar TL. Bu yatırımlara 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2 milyar TL’si kullanıldı. 2018 yılı itibariyle de yatırımlar devam edecek. 2018, 2019 ve 2020’de bitecek olan projelerimiz var.

-Otizmli çocuklara söz vermiştik ve yaklaşık 100 öğrencimizin okuyacağı 8 milyon TL bedelle Malatya’ya kazandırdığımız okul 2018 yılında hizmete girecek. Bir engelli okulumuzu daha Malatya’ya kazandırdık; Görme Engelli çocuklarımız için yaptırmış olduğumuz okulumuz yaklaşık 4 milyon TL bedelle ihalesi yapıldı, 2018’de hizmete girecek.

-Onkoloji Hastanemizi Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya gelişi ile birlikte sözünü almıştık, Kalkınma Bakanlığından aldığımız destekle yaklaşık 90 milyon TL.tutarındaki yatırımı Malatya’mıza kazandırıyoruz. İnönü Üniversitesi bünyesinde temelini attık ve nasip olursa da 2018 yılında hizmete açalım istiyoruz.

-300 yataklı kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin 2019’da bitmesi hedeflenmekte.

-Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne yaklaşık 15 milyon TL tutarındaki bedelle ek bina yapıyoruz, 2018’de bitmesi hedeflenmekte.

-300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin maliyet bedeli yaklaşık 100 milyon TL tutarında ve 2019’da bitirilmesi hedeflenmekte.

-60 ünitelik Ağız ve Diş Sağlı Merkezi’nin geçici kabulü yapıldı.

-Yaklaşık 160 milyon TL bedelle ihale edilen Kömürhan Tüneli ve Köprüsünün 2018 yılında tamamlanmasını bekliyoruz.

-Üniversiteye köprülü kavşağı da 2018’de hizmete girecek, maliyeti yaklaşık 17 milyon TL. İstasyon’a yaklaşık 17.5 milyon TL bedelle köprülü kavşağı yapmak istiyoruz.

-Pütürge-Doğanyol arasındaki yaklaşık 27 kilometrelik yol 64 milyon TL bedelle ihalesi yapıldı ve 2020’de tamamen bitirilecek.

-Kuluncak-Hekimhan arasındaki 28 kilometre uzunluğundaki yol 31 milyon TL bedelle ihalesi yapıldı ve 2018 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olacak.

-Malatya-Sincik arasındaki 64 kilometrelik yol, 64 milyon TL’ye ihale edildi ve 2020’de bitirilmesi hedeflenmekte.

-Sivas’tan Malatya’ya gelen hızlı tren Malatya’dan da Elazığ’a gidecek. Malatya-Elazığ arasındaki 121 kilometrelik hızlı tren projesinin ihale teklifleri 12 Ocak 2018’de alınmaya başlayacak. Hızlı tren, Elazığ’dan da Diyarbakır’a gidecek.

-İl Merkezine 100 kişilik yeni bir huzurevi kazandırıyoruz, 2019’da hizmete girecek. 6 milyon TL bedelle Çocuk Destek Merkezimiz de 2019’da hizmete girecek.

-Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüze 11.5 milyon TL bedelle hizmet binası yapılacak.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com