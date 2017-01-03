Eskimalatya’nın Karahan Mahallesi’nde jeotermal su arama amaçlı sondaj çalışmasnı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yerinde inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen jeotermal su arama sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgiler aldı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Şantiye Şefi Uğur Çakar, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bir proje. Yaklaşık 4 ay sürecek sondaj çalışmamız. 2 bin 200 metre sondaj yapılacak. Jeotermal enerjide kullanılacak” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, “MTA Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alan taraması içerisinde ki biz bunu geçen yıl bu dönemde MTA Genel Müdürü, Müdür Yardımcıları ve daire başkanlarının katılmış olduğu Ankara’daki bir toplantıda değerlendirmiştik. Malatya bölgesinde 2 sondaj vurulması noktasında karar çıkmıştı. Yeni makinaları buraya göndereceklerini söylediler. Yeni makinalar gelince de Battalgazi’deki bu bölgeye yöneldiler. Buradaki yapılan Jeolojik araştırmaları neticesinde bu bölgede sıcak termal suyun olabileceği bulgularına rastlanıldı. Bu etütler sonrası bu bölgede sondaj çalışması başlatıldı. İnşallah şantiye şefimizin de ifade ettiği gibi 4 aylık kısa bir zaman içerisinde burada 2 bin 200 metre derinlikte umuyoruz ki sıcak suya ulaşılır. Termal su olarak da vatandaşımızın hizmetine sunulur. Akabinde ikinci bir termal sondaj çalışmaları başlayacak. Artık o konuda da İspendere bölgesi ve başka bölgelerimizde de talepler var. Biz İspendere bölgesinde yeniden bir etüt yapılmasını istiyoruz. Bu konudaki ilk bulguların olumsuz olması hasebiyle buraya yönlendirme yapıldı. İnşallah burada olumlu sonuç alırsak ikinci ve üçüncü kuyularda daha ileriki aşamalarda yine bölgemiz içerisinde jeolojik etütler sonrası uygun görülecek yerlere kuyular vurulur. Malatya’da da bir termal suya kavuşmuş oluruz. Sonuç olarak hayırlı bir sonuca ulaşılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

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