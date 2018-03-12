“Üniformasız ABD’liler Şeker Fabrikası Eliyle İşgal Ediyor!”

CHP’li Ağbaba, “Afrin’de kahraman Mehmetçiğimiz ABD’ye meydan okuyor. Ama üniformasız ABD’liler şeker fabrikaları eliyle Türkiye’yi işgal ediyor.. Malatya Sümerbank ve Tekel üzerinde AVM’ler var. Hiçbir yerde bir tane çalışan özelleştirilen fabrika yok.” şeklinde konuştu.

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi gündeme geldikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle oluşan heyet Doğu Anadolu İlleri Şeker Fabrikalarını gezmeye başladı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığında Milletvekilleri Kadim Durmaz, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Turabi Kayan, Sezgin Tanrıkulu, Burcu Köksal, Orhan Sarıbal, Ali Akyıldız, Mehmet Göker, Özkan Yalım ve Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Gamze Pamuk Ateşli ve Pınar Uzun’dan oluşan heyet ilk olarak Erzincan Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, işçiler ve üreticiler ile buluştu. Erzincan Fabrikası önündeki eyleme İyi Parti ve Saadet Partisi İl Başkanları, Şeker İş Sendikası, Ziraat Odası ve STK temsilcileri katıldı.

ŞEKER İTTİFAKI VATAN İTTİFAKIDIR

Fabrika önünde yapılan kitlesel basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Geçtiğimiz günlerde ESAM tarafından düzenlenen Şeker Zirvesi’nde de söyledik; biz vatan için, millet için, ülkenin çıkarları için herkesle bir arada her siyasi görüşle bir arada bulunmaktan büyük onur, mutluluk duyuyoruz. Bundan birileri rahatsızlık duyabilir ama biz ülke çıkarları olunca birlikte hareket etmekten geri durmayız. Şimdi gündemde bir ittifak meselesi var. Adına ‘Cumhur İttifakı’ diyorlar. İki siyasi parti 2019’da ki seçimler için bir ittifak oluşturuyor. Bunun adı koltuk ittifakı. Her gittiğimiz Şeker Fabrikalarının önünde ise bir ittifak kendiliğinden oluşuyor. Bu ittifak ise koltuk için değil vatan için oluşturuluyor. Bu ittifakın ismi vatan ittifakı, şeker ittifakı, ekmek ittifakıdır” İfadelerini kullandı.

SOL ELİNİZLE SAĞ ELİNİZE VURUN

Şeker fabrikalarında çalışan taşeron ve geçici işçilerinde sorunlarına değinen Veli Ağbaba, “ Hükümet her taşerona kadro verdiğini söylüyor gelsin şeker fabrikalarına baksın, işçiler kadro almış mı almamış mı? Bu noktaya gelinmesinde burada işçilerimiz de ‘sorumlu sol elinizi kaldırın sağ elinize bir vurun elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ deyin. Taşeron işçiyi siyasi görüşüne partisine göre ayırmak vicdani de değil ahlaki de değil. Şeker fabrikalarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması için mücadeleye devam edeceğiz.” Dedi.

ÖZELLEŞEN FABRİKALARIN ÜZERİNDE AVM’LER, REZİDANSLAR VAR

Ağbaba, Başbakan Yıldırım’ın Şeker Fabrikalarıyla ilgili açıklamalarına da cevap vererek; “Geçtiğimiz günlerde hemşeriniz Başbakan Binali Yıldırım bir açıklama yaptı. ‘Şeker fabrikaları özelleştirilecek ama kapanmayacak’ dedi. Bende bir çağrı yapıyorum. Sayın başbakan gel birlikte geçmişte özelleştirilen tüm kurumları gezelim. Gel Et Balık Kurumunu gezelim. Gel Tekel Fabrikalarını gezelim. Gel Sümerbank’ı gezelim. Gel yem fabrikalarını gezelim. Bu özelleştirdiğiniz fabrikaların yerinde şimdi ne var? Ankara Et Balık Kurumunun üzerinde kocaman bir AVM var. Adana Tekel Fabrikası üzerinde beton binalar yükselmiş. İstanbul’da ki tekel fabrikasının üzerine rezidans yapılmış. Çanakkale Tekel Fabrikası üzerine AVM, Malatya Sümerbank ve Tekel üzerinde AVM’ler var. Hiçbir yerde bir tane çalışan özelleştirilen fabrika yok. Sayın Başbakan gel satılan bütün kurumları birlikte gezelim bir tane çalışan fabrika var mı birlikte görelim.”ifadelerini kullandı.

ŞEKER FABRİKALARIYLA ALIN TERİMİZLE DÜNYAYA MEYDAN OKUDUK

Konuşmasını “Şeker demek vatan demek, şeker demek Anadolu demek, şeker demek Türkiye demek” diye sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “ Bu nedenle şeker satılırsa vatan satılır. Yeni savaştan çıkan bir Türkiye Cumhuriyeti, okuma oranı % 4 bırakın üniversiteyi lise mezunu yok. Bu koşullarda bu ülkenin kurucusu hepimizin ortak lideri Mustafa Kemal Atatürk şeker fabrikalarının temelini atıyor. Alpullu’da Uşak’ta fabrikaların temeli atılıyor. Türkiye’den Dünya’ya bir şey gösteriyor. O beğenmediğin ayağında ayakkabısı olmayan Anadolu çiftçisi dünyaya meydan okuyor. Savaştan çıkmış Anadolu üretim yaparak fabrikalar açarak ayağa kalkmış meydan okuyor. Kurtuluş Savaşında yüreğimizle canımızla meydan okuduk şeker fabrikalarıyla da üretimimizle alın terimizle meydan okuduk, teslim olmadık” dedi.

ABD ŞİRKETİ ‘HÜKÜMETE FABRİKALARI KAPATIN, ÜRETİCİYE RENÇBERLİK YAPIN’ DİYOR

Ağbaba, sözlerini Afrin’de Amerika’ya karşı meydan okuyoruz. Yiğit Mehmetçiklerimizle meydan okuyoruz. ABD askerleri üniformalarını çıkarıp şeker fabrikaları eliyle Türkiye’yi işgal ediyorlar. Şeker fabrikalarını özelleştirme talebi Anadolu insanından gelmedi, işçiden gelmedi, çiftçiden gelmedi, Erzincanlıdan gelmedi, Amerikalı tatlandırıcı firma istedi. ‘Kotayı kaldırın, fabrikaları özelleştirin ben rahat rahat para kazanayım, senin Türk çiftçisi gitsin üretim yapmasın tarlalarda rençberlik yapsın’ dediler. Bizim hükümetimiz de bu firmaların isteğini yerine getirmek için fabrikaları özelleştirme kararı aldı. Buradan esnaflara çağrı yapıyorum bu fabrikaların kepengi kapanırsa senin dükkânının da kepengi kapanır. Taksicilere de kamyonculara nakliyecilere de sesleniyorum. Bu fabrikalar kapanırsa senin de kontağın kapanır. Fabrikalarına sahip çıkmak her Erzincanlının namus borcudur şeref borcudur. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararının ardından bir komisyon kuruldu. Günlerdir fabrikaları dolaşıyoruz. Gerekirse fabrikanın önünde hep beraber mücadele edeceğiz.” diyerek tamamladı.

Bülten- malatyahaber.com