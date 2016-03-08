Ünilig Grup Maçları Malatya’da Oynanıyor
Ünilig Voleybol Yarı Final B Grubu müsabakaları Malatya’da başladı.
Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan grup maçlarına Adana Çukurova Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi takımları katılıyor.
İlk gün yapılan maçta, Siirt Üniversitesi Şanlıurfa Harran Üniversitesi’ne 3-0 yendi.
Voleybol İl Temsilcisi Mehmet Aslan, grupta ilk iki sırayı alacak takımların Mayıs ayında yeri daha sonra belirlenecek final maçlarına katılacaklarını söyledi.
Mehmet GÖRESİYE
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