“Üniter Yapıyı Korumak İçin İstiyoruz”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye’nin üniter yapısını koruyabilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Darende ilçesini ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Darende ilçe merkezindeki esnafları işyerlerinde ziyaret eden Bakan Tüfenkci, daha sonra mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bakan Tüfenkci’ye Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve partililer eşlik etti.
Hulusi Efendi Vakfı’nı da ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Darende’deki açıklamalarından satır başlıkları şöyle:
“-Vesayet odakları Allah’ın izniyle 16 Nisan’da tarihe gömülecek.
-Sizler karar vereceksiniz, Türkiye istikrara kavuşacak, Türkiye uzlaşmaya, birliğe, beraberliğe kavuşacak.
-Biz Cumhurbaşkanlığı hükümeti modeline geçmeyi özellikle Türkiye’nin geleceği, bekası için devletimizin istikrarlı bir şekilde büyümesi için ezanımızın susmaması, bayrağımızın göklerde dalgalanması için istiyoruz. Ve yine Türkiye’nin üniter yapısını koruyabilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz.
-Bu model araba , bu sistem ile maalesef hızlanamıyoruz, hız alamıyoruz ve biz ne kadar değişiklik yaparsanız yapın, ne kadar tek başınıza iktidar olursanız olun, bir lere kadar, ondan sonra tıkanıyorsunuz.
-Biz istiyoruz ki bu vatanı gelecek nesillere bir bütün olarak, üniter yapımızı koruyarak, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak gelecek nesillere emanet etmek istiyoruz. Onun için de güçlü yönetimler oluşturmak istiyoruz. Onun için güçlü meclisler oluşturmak istiyoruz. Onun için güçlü yargı oluşturmak istiyoruz, onun için gençlerin önünü açıyoruz.”
Bakan Tüfenkci, Darende’nin Ayvalı Mahallesini de ziyaret etti.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Bir zamanlar Fetönün önünde diz çöktünüz, sonrada yanıldık dedininz, bunda da yanılmayasınız sonra. Müslüman bir delikten bir kere ısırılır.
Hayrola sayın bakan 18 maddenin içeriğinde ezanlar susturulamaz bayrak indirilemez mi yazıyorda ben görmedim yada Allah ın ayetlerini mi yaşam tarzımız yapıyorsunuz söyledikleriniz çok farklı şeyler insanlarımız artık hassas noktalarının kullanıldığını görmeli bayrakla ezanla ne alakası var bu referandumun ? Üniter yapıyı tehdit eden bir durum da yok şuan gayet iyi yönetiliyor başbakan da cumhurbaşkanı da aynı partiden daha ne isteniyor anlamış değilim taraflı partili bir başkan kendi tarafına yakın isimleri hakim general vali yapınca bu kilit taşlarında bir tarafsızlık olacağını mı sanıyorsunuz sizin a dediğinize b diyen ayvayı yiyecek iyi düşün evet diyen kardeşim ben evetin feodal bir yapının temelini atacağını düşünmekteyim hayırlı geceler olsun herkese
not:ne cemaatciyim ne chp ne mhp son 7 secimde oyumu iktidardan yana kullanan bir vatandaşım ama artık yeter vallahi mantık işi değil bu olay
Herşeyi batırdı sayın Cumhurbaşkanı nın danışmanı.inanınki o kadar kafamızı karıştırdıki ne yapacağımı zı şaşırdk.Allah sonumuzu rast getirsin.
Elazığ Belediyesi 16 Nisan 2017 de 06:00-17:00 arası özel halk otobüsleri hariç tüm belediye otobüsleri ücretsiz seferler düzenleyecektir. Elazığ Belediyesini tebrik eder Malatya Belediyesine de örnek teşkil eder inşallah.