“Üniter Yapıyı Korumak İçin İstiyoruz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye’nin üniter yapısını koruyabilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Darende ilçesini ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Darende ilçe merkezindeki esnafları işyerlerinde ziyaret eden Bakan Tüfenkci, daha sonra mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bakan Tüfenkci’ye Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve partililer eşlik etti.

Hulusi Efendi Vakfı’nı da ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Darende’deki açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

“-Vesayet odakları Allah’ın izniyle 16 Nisan’da tarihe gömülecek.

-Sizler karar vereceksiniz, Türkiye istikrara kavuşacak, Türkiye uzlaşmaya, birliğe, beraberliğe kavuşacak.

-Biz Cumhurbaşkanlığı hükümeti modeline geçmeyi özellikle Türkiye’nin geleceği, bekası için devletimizin istikrarlı bir şekilde büyümesi için ezanımızın susmaması, bayrağımızın göklerde dalgalanması için istiyoruz. Ve yine Türkiye’nin üniter yapısını koruyabilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz.

-Bu model araba , bu sistem ile maalesef hızlanamıyoruz, hız alamıyoruz ve biz ne kadar değişiklik yaparsanız yapın, ne kadar tek başınıza iktidar olursanız olun, bir lere kadar, ondan sonra tıkanıyorsunuz.

-Biz istiyoruz ki bu vatanı gelecek nesillere bir bütün olarak, üniter yapımızı koruyarak, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak gelecek nesillere emanet etmek istiyoruz. Onun için de güçlü yönetimler oluşturmak istiyoruz. Onun için güçlü meclisler oluşturmak istiyoruz. Onun için güçlü yargı oluşturmak istiyoruz, onun için gençlerin önünü açıyoruz.”

Bakan Tüfenkci, Darende’nin Ayvalı Mahallesini de ziyaret etti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com