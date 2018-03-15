Üniversite Ev Sahipliği Yapacak

İnönü Üniversitesi, 4. Üniversiteler Arası Dağ Bisiklet Yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) Malatya İnönü Üniversitesi’nin destekleriyle bu yıl Üniversiteler Arası Dağ Bisiklet Yarışlarının dördüncünü düzenleyecek.

Üniversite öğrencilerinin katılacağı yarışmayla ilgili teknik bilgi ve kayıt forumu yayınlandı. Buna göre, 28 yaşını tamamlayan üniversite öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ya da Bisiklet Federasyonu’nun lisanlı sporcusu olmak şartıyla yarışmalara katılabilecek. Yarışmada dereceye girecek sporculara ödülde verilecek. Yarışmaya katılacak her sporcunun 31 Mart saat 23.59′ a kadar internet üzerinden ön kayıt formunu doldurmak zorunda oldukları belirtildi.

İnönü Üniversitesi 4. Üniversiteler Arası Dağ Bisiklet Yarışlarının ön kayıt formunda şunlar yer alıyor:

“İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu olarak üniversitemizde dördüncüsünü düzenlediğimiz yarışmada sizlerin ihtiyaçlarınıza çözüm bulmak ve yaklaşık olarak yarışacak katılımcı sayısını belirlemek için yarışmaya katılacak tüm kişilerin bu ön kayıt formunu doldurmaları zorunludur. Bu kayıt formundan alınan bilgiler, yarış teknik toplantısında kesin kayıt yaptırmanız ile birlikte tamamlanmış olacaktır. Dördüncüsünü düzenlediğimiz bu yarışta siz değerli bisiklet dostları ile daha keyifli vakit geçirebilmeyi hedefleyen topluluğumuz bu yarış organizasyonunda teknik toplantı günü üniversitemizde doyasıya makarna ile müzik ziyafeti verecektir. Yarışmamız kapsamında bölgemizdeki liselerde okuyan ve bisiklet sporuna ilgileri olan genç arkadaşlarımızı desteklemek ve teşvik etmek adına Ödüllü Liseler arası bay ve bayan kategorilerinde yarışma düzenlenecektir.”

Yarışmada verilecek ödüller:

Bay Takım Kategorisi;

Takıma 500 TL Takıma 400 TL Takıma 300 TL

Bayan Takım Kategorisi;

Takıma 500 TL Takıma 400 TL Takıma 300 TL

Liseler Arası Bay ve Bayan Bireysel Kategorileri;

Kişiye 100 TL Kişiye 75 TL Kişiye 50 TL

KATILIM ŞARTLARI

– Üniversite öğrencisi olmak.(Ön Lisans, Lisans ya da Lisansüstü)

– 28 yaşını tamamlamamış olmak.

– “Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu” ya da “Bisiklet Federasyonu” nun lisanlı sporcusu olmak.

– Yarışmaya katılmak için Teknik Toplantıya Katılmak Mecburidir.

YARIŞ KURALLARI

– Bisiklet: Sporcular minimum 1 amortisörlü, yarışa uygun bir dağ bisikletine sahip olmalıdır.

– Kask: Sporcular antrenman saatleri, yarış öncesi ve anı olmak üzere parkurda bulundukları süre boyunca kask takmak zorundadır. Kask takmayan sporcu diskalifiye edilir ve parkurdan çıkarılır.

– Kıyafet: Günlük kıyafetler ile yarışa alınmaz. Sporcu sağlığı için “Bisikletçi Forması” tavsiye edilir. Benzeri kıyafetlerle de yarışmak mümkündür. Hakem kıyafeti uygun bulmadığı taktirde sporcuyu yarışa almayabilir.

– Plakası bulunmayan sporcu yarışa alınmaz.

– Sporcular başlangıç saatinden 10 dk önce başlangıç çizgisinde hazır bulunmalıdır. Hazır olmayan sporcu yarışa alınmaz.

– Sporcular sözlü ya da fiziki şiddet içeren hareketlerde bulunmamalıdır. Antrenman ve yarış günlerinde sözlü ya da fiziki şiddette bulunan sporcu haklılığı tartışılmaksızın diskalifiye edilir.

– Sporcular yarışa başladığı bisiklet ile yarışı tamamlamalıdırlar. Bisiklet üzerinde tamir ve parça değişimi yapabilirler.

– Sporcular yalnızca organizasyon tarafından belirlenen noktalarda yardım alabilirler. FeedZone & TeknikZone ayrılmış ise FeedZone’da teknik, TeknikZone’da beslenme yardımı alamazlar. Bu noktalar dışından herhangi bir noktadan yardım edilse dahi sporcu kabul etmemelidir.

– Sporcu takımı olsun ya da olmasın her kişiden (Bir önceki madde dahilinde) yardım alabilir.

– İşaretlenmiş parkur dışına çıkmak, kestirme yapmak ve ters yönde gitmek yasaktır.

– Yarış anında oluşabilecek herhangi bir hakem uyarısına uyulmalıdır.

BİREYSEL SIRALAMA

Her kategori kendi içinde değerlendirilir.

Yarış öncesi belirtilen tur sayısını ilk tamamlayan sporcu 1. Kabul edilir. 1.Sporcu bitiş çizgisini geçtikten sonra bitiş çizgisine gelen her yarışmacı yarışı bitirmiş sayılır.

Tam tur atanlar en kısa süreden uzun süreye doğru 1 den yukarı doğru sıralanır. Tam tur atanlar bittikten sonra -1 tur atanlar aynı şekilde sıralanır. Bütün yarışmacılar bitene kadar sıralama bu şekilde yapılır.

TAKIM SIRALAMASI

Her kategori kendi içinde değerlendirilir.

Erkekler için 3, kadınlar için 2 sporcu takım oluşturur. Takımlar erkekler için 3’ten az, kadınlar için 2’den az olamaz.

Sporcu sayısı erkekler için 3, kadınlar için 2’ den fazla olması halinde erkekler için en iyi 3, kadınlar için en iyi 2 takımı oluşturur.

Bir takımda en fazla 1 milli sporcu bulunabilir.

Bireysel sıralamalar toplanarak takım puanı oluşur. Oluşan takım puanlarından en küçüğü 1. Takım olur. Küçükten büyüğe sıralanarak takım sıralamasını oluşturur.

ETKİNLİK PROGRAMI

1 Nisan (Teknik Toplantı Günü)

-08:00 – 14:00 arası sporcuların üniversitemize ulaşımlarının sağlanması ( 0507 816 95 94 )

-15:00 Toplu Resmi Antrenman (Parkur tanıma)

-16:00 Parkur Brifingi (Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu)

-17:00 Doyasıya Makarna

-18:00 Canlı Müzik ve Çay Partisi

2 Nisan (Yarış Günü)

-08:00-10:00 Son Resmi Yarış Antrenmanı

-10:00 Liseler Arası Bisiklet Yarışı Start

-13:00 Bay Yarışı başlangıcı

-13:05 Bayan Yarışı başlangıcı

-16:00 YARIŞ ÖDÜL TÖRENİ

-18:00 Toplu Yemek İkramı

-18:30 Servis.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi