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Malatya Haber -

Üniversite Futbol Grubu Sona Erdi

Üniversite Futbol Grubu Sona Erdi
  • 26.12.2015
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Malatya’da düzenlenen “Üniversitelerarası C Kategorisi” futbol grup şampiyonasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi birinci oldu. Dicle, B kategorisine yükseldi.

İnönü Üniversitesi Kampüsü’ndeki sentetik çim sahada 4 gün süren şampiyonaya İnönü, Dicle, Atatürk, 100. Yıl, Fırat ve Amasya üniversiteleri katıldı. Şampiyonada Dicle Üniversitesi birinci, Amasya Üniversitesi ikinci ve Atatürk Üniversitesi üçüncü oldu. Son gün Dicle Üniversitesi’ne 1-0 mağlup olan İnönü Üniversitesi ise 4.lüğü elde etti.

İnönü Üniversitesi takımı yöneticileri ise, üniversitelerinde oynanan maçlarda tribünde yalnız bırakılmalarına üzüldüklerini ifade ettiler.

Bu arada, Elazığ’da düzenlenen Üniversitelerarası C Kategorisi bayanlar basketbol grup şampiyonası sonrasında İnönü Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı, 2. olarak B Kategorisi’ne yükseldi.

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