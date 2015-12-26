Üniversite Futbol Grubu Sona Erdi

Malatya’da düzenlenen “Üniversitelerarası C Kategorisi” futbol grup şampiyonasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi birinci oldu. Dicle, B kategorisine yükseldi.

İnönü Üniversitesi Kampüsü’ndeki sentetik çim sahada 4 gün süren şampiyonaya İnönü, Dicle, Atatürk, 100. Yıl, Fırat ve Amasya üniversiteleri katıldı. Şampiyonada Dicle Üniversitesi birinci, Amasya Üniversitesi ikinci ve Atatürk Üniversitesi üçüncü oldu. Son gün Dicle Üniversitesi’ne 1-0 mağlup olan İnönü Üniversitesi ise 4.lüğü elde etti.

İnönü Üniversitesi takımı yöneticileri ise, üniversitelerinde oynanan maçlarda tribünde yalnız bırakılmalarına üzüldüklerini ifade ettiler.

Bu arada, Elazığ’da düzenlenen Üniversitelerarası C Kategorisi bayanlar basketbol grup şampiyonası sonrasında İnönü Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı, 2. olarak B Kategorisi’ne yükseldi.