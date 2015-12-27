‘Üniversite Halkın’ Olmuş!.

İnönü Üniversitesi’nin rektörü Prof.Dr. Cemil Çelik, sosyal tesislerde yaptığı konuşmada, üniversiteyi halka açtıklarını, bu nedenle teşekkür aldıklarını öne sürdü.

Sosyal Tesislerde yapılan törenle ilgili olarak, AKP’nin enformasyon işlerini yapan kaynaktan basın kuruluşlarına iletilen bülten şöyle:

“İnönü üniversitesi havuzbaşı tesislerinde konuşan Rektör Prof.Cemil Çelik eski günlere göndermede bulundu.Prof Çelik geçmişte vatandaşların girişine izin verilmeyen tesislerin açılış töreninde önemli mesajlar verdi.

Çelik Şunları kaydetti: Bazı vatandaşlarım gelip bize teşekkür ediyorlar.Üniversiteyi halka açtığımızı söylüyorlar.Üniversitemiz ve sosyal tesisleri bu milletin malıdır.Kimin malını kimden sakındıracağız.Üniversitemizin havuzlarından ,bahçelerinden ,restaurantlarından ,düğün alanlarından,kantinlerinden isteyen her vatandaşımız yararlanmalıdır. Kural ve kaideler çerçevesinde tüm vatandaşlarımızın İnönü Üniversitesinin sosyal tesislerinden yararlanabileceğini belirtiyorum.dedi.

Kapalı yarı olimpik yüzme havuzu,Olimpik açık yüzme havuzu,kır düğün alanı,havuzbaşı restaurant,vitamin bar gibi birçok tesisin özel sektöre devrinden sonraki açılışına katılan Milletvekili Mücahit Fındıklı ise konuşmasında hükümet olarak üniversitemizin yanındayız mesajı verdi.

İnönü Üniversitesi yapımı tamamlanan ve yarı olimpik özelliğe sahip 12 ay hizmet verecek şekilde düzenlenen yüzme havuzu bölgenin en kapsamlı tesisleri olarak biliniyor.

İçerisinde saunası,dinlenme odaları,fitnes salonları,kafeteryaları bulunan tesisler kış aylarında doğalgazla ısıtılacak.Açık yüzme havuzu,kır düğün alanı,restaurantıyla hizmete açılan tesislerden isteyen herkes yararlanabilecek.

Kubat hizmetler grubu olarak tesisleri işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Kemal Kubat açılışa katılan misafirlerle tek tek ilgilendi.700 kişinin katıldığı açılışta halk oyunları ekibi gösteri yaptı.Müzik dinletisiyle devam eden açılış programına sonradan katılan milletvekili Öznur Çalık tesisler hakkında bilgiler aldı.”