Üniversite ile SGK Arasında Protokol

Malatya Büyükşehir Belediyesi Süper Hizmet Masası, 2016 yılında 66 bini rehberlik olmak üzere toplamda 89 bin vatandaşa hizmet verdi. Konuyla ilgili büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Belediye...