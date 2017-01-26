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Malatya Haber -

Üniversite ile SGK Arasında Protokol

Üniversite ile SGK Arasında Protokol
  • 26.01.2017
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İnönü Üniversitesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında Global Bütçe görüşmeleri kapsamında imzalanan anlaşmaya göre; yeşil kartlı hastaların direkt Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gidebilecekleri bildirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kendi resmi sosyal paylaşım sitelerinde  yaptığı açıklamada, yeşil kartlı hastaların direkt Turgut Özal Tıp Merkezi’ne giderek tedavi olabileceklerini belirtti. Prof. Dr. Kızılay, açıklamasında, “SGK İle hastanemizin global bütçe anlaşma protokolünü imzaladım. Artık yeşil kartlı hastalar direkt gelebilir.” şeklindeki paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Kızılay’ın protokol anlaşmasını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç ile birlikte imzaladığı bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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