Üniversite Merkez Camiinin Temeli Atıldı

Aynı anda 4 bin kişinin namaz kılabileceği İnönü Üniversitesi Merkez Camii’nin temeli atıldı.

Kampüs içerisindeki yıkılan küçük caminin yerine inşa edilecek olan Merkez Camii’nin temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Ali Kaban, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve kabalık bir topluluk katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kızılay, aynı zamanda İlahiyat Fakültesinin uygulama camisi olarak da kullanılacak olan Merkez Camii’nin yaklaşık maliyetinin 15 milyon TL olduğunu belirterek, bunun yarısını Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın vereceği destekle talep ettiklerini belirterek, diğer kalanını ise Malatya’daki kurum ve hayırsever vatandaşlardan toplamayı amaçladıklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yaptığı duanın ardından Üniversitesi Merkez Camii’nin temeli atıldı.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com