Üniversite Yolunda Kaza.. İbre 127’de Kaldı!..

Malatya – Elazığ karayolunda 8. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, TIR’a arkadan çarpan otomobil takla attı.

Villa Kent yakınlarında meydana gelen kazada, önünde seyreden Trambus’ü sollayan Ü.A. yönetimindeki 23 AJ 546 plakalı çekicinin, 23 AJ 547 plakalı dorsesine, S.Ş yönetimindeki 33 NPR 65 plakalı otomobil arkadan çarparak takla attı. Kazada, otomobilin üniversite öğrencisi olan sürücüsü hafif yaralanırken, olay yerinde gelen ambulans ile ayakta tedavi edildi.

Kaza yerinde yapılan incelemede otomobilin uzun fren izi görülürken, sürücüsünün frene basmasına rağmen TIR’a çarptığı anda hız göstergesinin 127’de takılı kaldığı görüldü.

Resmi Aracın Lastiği İçler Acısı

Bu arada Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait olan ve yüksek tonajlı iş makinelerini taşıyan TIR’ın yük konulan bölümünde bulunan lastiklerdeki deformasyon görenleri hayrete düşürdü. Resmi plakalı bir aracın tonlarca ağırlıktaki iş makinelerini böyle lastiklerle taşıması eleştirilere neden oldu.

Savaş Barış – Yeni Malatya Gazetesi/ Malatyahaber.com