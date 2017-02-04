Üniversite Yönetimi Memur-Sen’de

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Dış güçler, ülkemizdeki piyonlarıyla 2013 yılından itibaren Türkiye’ye diz çöktürmek istiyor” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım’ı ziyaret etti. Ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını söyleyen Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, “Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçiyor. Bütün kurumların etkilendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç içerisinde üniversitemize, STK’larımıza büyük görevler düşüyor. Önceliğimiz ülkemizin çıkarları, geleceği ve menfaatleri olmalıdır. Ülkemizde sadece bu süreç yaşanırken genel anlamda bu meseleler yaşanmıyor. Kurumların özel anlamda sıkıntıları var. Eğitim camiası olarak da bizim eğitim ile alakalı müfredat ile ilgili sıkıntılarımız mevcut. Malumunuz ülkemizde 16 milyonu aşkın öğrenci eğitim görüyor. Müfredat hala eski ideolojinin kontrolü altında yürüyor” diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da 2016 yılının ortasında görevi devir aldıklarını söyleyerek, “Memur-Sen, bütün iş kollarında ülkenin tüm meselelerine çözüm üretirken, yapılan doğru güzel işlere de güçlü bir destek veriyor. Bu sebeple de tebriklerimi iletiyorum” dedi.

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Rektör Kızılay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dış güçler ülkemizdeki piyonları ile 2013 yılında gezi olaylarını, 17-25 Aralık operasyonunu ve son olarak 15 Temmuz da FETÖ terör örgütünü devreye sokarak, ülkemize diz çöktürmeye kalkıştılar. Sadece FETÖ değil bir taraftan PKK bir taraftan DAEŞ bir taraftan da onların her türlü destekçilerini devreye soktular. Ülkemiz zor yıllardan geçiyor. Bu belaları atlatarak yoluna devam etmeye çalışıyor. Elbette bu kolay olmuyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu meseleleri atlatacağız. Önümüz açık ümit varız”.

Ziyarette İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile Prof. Dr. Nusret Akpolat eşlik etti.

iha