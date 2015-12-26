Üniversitede Akademik Yıl Açılışı
Fakülte ve yüksek okullarında derslere 17 Eylül’de başlanan İnönü Üniversitesi’nde 2007- 2008 Akademik Yılı’nın açılışı dolayısıyla 2 Ekim Salı günü tören düzenlenecek.
Tören programı şöyle:
09.30 Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve Saygı duruşu- Kampüs
10.00 Açılış töreni
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Açılış konuşması Rektör Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu
-Protokol Konuşmaları
-Açılış dersi “Anayasaların Önemi ve Değişikliğine İlişkin Tartışmalar” Prof.Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu- Galatasaray Üniversitesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi
19.45 Açılış Konseri
-Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası, Şef: Işın Metin, Solist: Hande Dalkılıç, Piyano
21.00 Açılış kokteyli
Not: Tören, konser ve kokteylin yapılacağı yer Kongre ve Kültür Merkezi..
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