Üniversitede Devir Teslim

Malatya İnönü Üniversitesi’nde rektörlüğe atanan Prof. Dr. Cemil Çelik, görevi Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu’ndan devraldı.

Görevi devralmak için sabah saatlerinde rektörlük binasına gelen Prof.Dr. Çelik’i, Prof.Dr. Hilmioğlu bina girişinde karşıladı.

İnönü Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen törende, üniversitenin 8 yıldan beri rektörlüğünü sürdüren Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, görevini yeni atanan Prof. Dr. Cemil Çelik’e teslim etti.

Törenin basına açık olan bölümünde açıklama yapan eski rektör Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, “Sayın Rektörümüze bugün görevi teslim ediyoruz. Normalde dün teslim etmemiz gerekiyordu ama kendisinin de Ankara’da bulunduğu görevi nedeniyle devir teslim işleri oldu ancak bugüne denk düştü. Kendisine ve ekibine üniversitenin bundan sonraki yönetiminde üstün başarılar diliyorum.” dedi.

İnönü Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, “Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Yaptığı güzel hizmetlerin devamını aynen sürdüreceğiz. İyi şeylerin takipçisi olacağız. Devlette süreklilik, devamlılık esastır. İnsanlar geçicidir. ‘Mahkeme kadıya mülk değildir’ diye bir atasözümüz var. Biz de belli bir süre burada çalıştıktan sonra Fatih Bey gibi ayrılacağız. Ama önemli olan arkada hoş seda bırakmaktır. Amacımız ülkemizin saygın bir bilim kurumunu, daha ileri seviyelerine taşımaktır. Bu gayret ve çaba içerisinde olmaktır. Buraya kavga etmeye gelmedik. Kesinlikle burada birinci görevimiz, öğretim üyeleri arasındaki huzuru ve barışı tesis etmektir. Çok çalışmak durumundayız. Üniversite bundan sonra bilim ve teknoloji üretmek, ülke sorunlarını çözmek, toplumu daha ileri götürmek ve ülkenin temel değerleri olan Cumhuriyet’in kazanımlarını, demokratik değerleri, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileriye götürmek, uluslararası arenada düzeyini daha ileriye taşımak mecburiyetindedir. Daha çok çalışmak ve daha çok üretmek zorunda olduğumuzun ızdırabını duyan bir Anadolu çocuğuyum. 4 yıl TÜBİTAK’ta çalışmış olmak, ülkemizin bilim alanında dünyada nerede olduğunu görme fırsatı buldum. Aradaki mesafe çok büyük” diye konuştu.

Devir teslim töreninde, önceki yıllarda olduğu gibi “cüppe devri” yapılmadığı dikkat çekti.

Devir teslim töreninden sonra, yeni rektör Prof.Dr. Çelik, Prof.Dr. Hilmioğlu’nu kapıya kadar uğurladı.

REKTÖRLÜK SÜRECİ..

İnönü Üniversitesi’nde, Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu’nun toplam 8 yılı bulan görev süresi dolmuş, Hilmioğlu’nun yasa gereği yeniden aday olamadığı rektörlük için üniversitede yapılan seçimde sıralama; 1- Prof.Dr. Cemil Çelik, 2- Prof.Dr. Sezai Yılmaz, 3- Prof.Dr. İbrahim Keleş, 4- Prof.Dr. Özcan Ersoy, 5- Prof.Dr. Mehmet Demircan ve 6- Prof.Dr. Ergün Ekinci olarak gerçekleşmişti.

Bu sıralama YÖK’e bildirilmiş, YÖK’de 6 isimden ilk 3’ünü Malatya’daki seçimden çıkan sırayla, İnönü Üniversitesi rektör adayı olarak Cumhurbaşkanlığı’nın onayına sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 Ağustos günü rektörlük görevine Prof.Dr. Cemil Çelik’i atamıştı.

Prof.Dr. Çelik, 4 yıllığına bu göreve getirildi.