Üniversitede FETÖ’den 15 Kadın Çalışana Gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında İnönü Üniversitesinin bayan yapılanmasına yönelik operasyonda 15 bayan gözaltına alındı, firarda olan 3 şüpheli ise aranıyor.

Alınan bilgilere göre; FETÖ/PYD mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Terör Örgütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisaki veya irtibatı olduğu iddia edilen kişi ya da kişilere yönelik soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince İnönü Üniversitesi Bayan Yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Sabah saatlerinden itibaren eş zamanlı olarak önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda İnönü Üniversitesi’nde görevli 15 bayan personel şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan 3 bayanın ise adreslerinde bulunmadığı ve firarda bulundukları öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının ve Emniyet birimlerinin Kurban Bayramı nedeniyle ara verdikleri soruşturmalara yeniden başladıkları ve FETÖ’nün farklı alanlardaki yapılanmalarına yönelik yeni operasyonların yapılabileceği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI..

Bu arada, gözaltılarla ilgili olarak Malatya Valiliği’nden de bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milletimizin iradesini temsil eden TBMM’ni ve diğer Kurumlarımızı, Demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde;

21.09.2016 TARİHİ İTİBARİYLE ;İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli Akademik ve Sağlık Personelinden oluşan 15 kişi, Askeri Personel olarak da 1 kişi olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alınmıştır.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten