Üniversitede Geleneksel Tıp Koşusu Yapıldı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Geleneksel Tıp Koşusu ve konferansı düzenlendi.

Konferanstan önce başlayan 14 Mart Geleneksel Tıp Koşusuna Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı.

Üniversite kampüsünde düzenlenen koşuya öğrenciler büyük ilgi gösterirken, özellikle bayanlardaki mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Her yıl 14 Mart Tıp Bayramında yapılan koşu elde edilen derecelerden çok, bireyi spor yapmaya teşvik edici bir formatta.

Yorucu bir kulvara sahip Tıp Koşusunun ardından katılımcılara ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Törenin ardından konferansa geçildi.

(İha)