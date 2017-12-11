Üniversitede Kudüs Eylemi

İnönü Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu, ABD’nin Kudüs kararını düzenledikleri eylem ile kınadı.

İnönü Üniversitesi Mediko Sosyal Tesisler önünde gerçekleşen eylemde konuşan Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu Başkanı Vural Çiftçi, ekmeğini şiddet üzerinden kazanan şer odaklarının son olarak Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak kabul ettiklerini ifade etti. Yıllardır bütün dünyanın gözleri önünde bir insanlık trajedisinin yaşandığı Filistin’in işgaline duyarsız kalındığını aktaran Çiftçi, “Her anlamda ortak yaşama kültürünün sembolü haline gelmiş bu kadim ve kutsal şehri tek tipleştirme girişimi bu şehrin kültürel ve tarihi kodlarına aykırı olmakla beraber yaşadığımız coğrafyanın huzur ve istikrarını da tehlikeye atmaktadır. Bu talihsiz karar hiçbir şekilde Kudüs’ün statüsünü tayin etme mahiyetine sahip olmadığı gibi ekmeğini şiddet organizasyonları üzerinden kazanan ülkelerin kabulü ile de hiçbir geçerliliğe sahip değildir” dedi.

Bugün ortaya çıkan bu sorunun Kudüs’ü sadece Filistin’in sorunun bir parçası olmaktan çıkararak insanlığın ortak sorunu haline dönüştürdüğünü ifade eden Çiftçi şöyle konuştu:

“ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanlarına çağrı da bulunarak, “Kudüs İçin Direniş İnsanlık için Diriliştir” diyoruz. Bu anlamda ABD başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv’de bulunan İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını hukuk dışı, sorumsuz ve kışkırtıcı buluyor bu adımı şiddetle kınıyoruz.”

Basın açıklamasına Memur-Sen Şube Başkanı Kerem Yıldırım ile bağlı sendika başkanları da destek verdi.

iha