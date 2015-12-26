Üniversitede Mezuniyet Töreni

İnönü Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksek okulların 2004-2005 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni 8 Temmuz Cuma akşamı gerçekleştirilecek. Mezuniyet törenine önceki yılların aksine bu yıl Tıp Fakültesi’nin de dahil edildiği, ayrıca Adıyaman’daki Fakülte ve yüksek okullar ile Arapgir Meslek Yüksek Okulu dışındaki tüm okulların mezuniyet törenlerinin aynı anda yapılacağı bildirildi.

Kampüsteki stadyumda yapılacak olan mezuniyet töreninin saat 19.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanacağı bildirildi. Mezunlar adına konuşma, Rektörün konuşması, Protokol konuklarından arzu edenin konuşması, Halk Oyunları gösterisinin ardından fakülte ve yüksek okulların mezunlarına diplomalarının verileceği belirtildi.

Buradaki törenin ardından Kıbrıs Meydanı’nda bir konser gerçekleştirileceği açıklandı.