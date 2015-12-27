“Üniversitede Müfredat Değişmeli”



Eski TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş, üniversitelerde öğretimden öğrenime geçişi sağlayan, uygulamaya ağırlık veren müfredat değişiklikleri yapılması gerektiğini söyledi.



Yetiş, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen ”Bilim, Teknoloji ve Yeniliğin Ulusal Rekabet Gücüne Etkisi: Üniversitelerin Değişen Rolü” konulu konferansta yaptığı konuşmada, değişim ve yeniliğin önemine işaret etti.



Üniversitelerin hem yerel hem de küresel çalışmalara imza atması, halkla iletişim halinde ve ona bakış açısı kazandıracak nitelikte olması gerektiğini vurgulayan Yetiş, buralarda kentlerin tarihi ve kültürel zenginlikleri üzerine çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.



Özellikle Avrupa ülkelerinde, tarihi ve doğal mekanların turizm alanlarında getiri sağlamasını amaçlayan önemli çalışmalar yapıldığını, ancak Türkiye’de bunların eksik kaldığını dile getiren Yetiş, hem Malatya’nın, hem de Türkiye’nin pek çok doğal güzelliklerinin bilinmediğini söyledi. Yetiş, ülkelerin doğal zenginliklerini ekonomik girdi haline dönüştürmedeki başarılarını anlatarak, Türkiye’de de buna benzer çalışmalar yapılmasının önemine dikkati çekti.



Üniversitelerin yerelde kamu kurumları, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışması gerektiğine işaret eden Yetiş, böylece kentin hem ihtiyacına cevap verebileceğini, hem de tarihi dokusuna uygun nitelikte düzenlemeler yapılabileceğini kaydetti.



Yurtdışından örneklerle üniversite öğrencilerinin pratikte yaptıkları çalışmaları anlatan Yetiş, ”Üniversitelerde öğretimden öğrenime geçişi sağlayan, uygulamaya ağırlık veren müfredat değişiklikleri yapılmalı” dedi.



Yaşam boyu öğrenim programlarının geliştirilmesi gerektiğini de belirten Yetiş, bunun yanında fikri mülkiyet haklarının da güvence altına alınması gerektiğini aktardı. Yetiş, ayrıca üniversitelerde araştırma ve yenilik proje ofislerinin kurulmasını önerdi.



Konferansa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, rektör yardımcıları Prof. Dr. Süheyla Ünal, Prof. Dr. İsmail Özdemir, Prof. Dr. İlhan İçen ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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