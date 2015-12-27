Üniversitedeki Kavgada Öldürüldü

Ege Üniversitesi Kampüsü’nde karşıt görüşlü öğrenci grubu arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybederken, bir öğrenci ağır yaralandı.

Ege Üniversitesi Kampüsü’nde, karşıt görüşlü öğrenci grubu arasında, iddiaya göre 2 gündür gerginlik yaşanıyordu. Bugün akşam saatlerinde gerginliğin büyümesi üzerine kavga başladı. Yaklaşık 300 öğrencinin karıştığı kavgada, bıçak, sopa ve taş kullanıldı. Kavga sırasında 2 öğrenci bıçakla ağır yaralanırken, çok sayıda öğrenci de hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kampüse çok sayıda ambulans yönlendirilirken, çevik kuvvet polis ekipleri kampüse girerek olaya müdahale edip grubu ayırdı. Ağır yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Fırat Yılmaz Çakıroğlu (fotoğrafta), yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Nurullah S.’nin ise tedavisinin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kampüs içerisindeki gerginlik polisin müdahalesi ile sonlanırken, hayatını kaybeden Çakıroğlu’nun arkadaşları Ege Üniversitesi Acil önünde toplanmaya başladı.

BİR GÖZALTI..

Ege Üniversitesi Kampüsünde, karşıt görüşlü öğrenci grubu arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Ege Üniversitesi Ülkücü başkanı ve Konyalı olduğu öğrenilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olaylarda hayatını kaybeden Çakıroğlu’nun geçen sene Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olup bu sene formasyon aldığı öğrenildi.

Öte yandan arkadaşları, Çakıroğlu’nun hayatını kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesi önünde toplanırken polis ekipleri olası bir karışıklık durumu nedeniyle beklemeye devam ediyor.